Termómetros podem atingir os 42 graus a partir desta quinta-feira

A subida da temperatura será "especialmente acentuada" esta quinta-feira © Ricardo Lopes/Global Imagens (arquivo)

Por Cláudia Alves Mendes com David Alvito 21 Junho, 2023 • 15:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As temperaturas vão aumentar já a partir desta quinta-feira e vão manter-se altas até ao dia 28 de junho, sendo que em várias zonas do país os termómetros podem subir mais 10 graus, nomeadamente no Alentejo, atingindo os 42 graus, segundo disse à TSF a metrologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta quarta-feira, dia em que se inicia o verão, o tempo ainda não dá sinais desta subida, mas a meteorologista afirma, em declarações à TSF, que o aumento da temperatura será "especialmente acentuado" esta quinta-feira, com destaque para "as regiões do interior" e deverá manter-se até meio da próxima semana.

Patrícia Gomes à TSF: "A temperatura começa a subir tanto no território do continente, como na Madeira" 00:00 00:00

"Tudo indica que estes valores mais elevados de temperatura possam ocorrer até ao dia 28, a próxima quarta-feira. Depois, poderão manter-se alguns valores elevados, entre os 35 °C e 38 °C apenas na região do Alentejo", sublinha.

A partir do fim de semana, contudo, a subida vai ser mais ligeira e a partir de domingo alguns locais podem registar uma descida da temperatura, que depois deverá "estabilizar" ao longo da próxima semana.

"Alguns locais podem começar a ter uma pequena descida já a partir de domingo" 00:00 00:00

"Estamos a falar de variações entre sexta e sábado, eventualmente de 2ºC ou 3ºC. Portanto, comparando com o que irá subir quinta e sexta-feira, no fim de semana tudo indica que a subida seja pequena ou mesmo que haja uma estabilização dos valores de temperatura, tanto da mínima como a máxima", explica.

De um modo geral, o país estará sob aviso "amarelo de tempo quente", à medida que avançamos para aquela que é considerada a época mais crítica dos incêndios.

"De um modo geral, será um aviso amarelo de tempo quente" 00:00 00:00

Apesar do calor intenso que se vai fazer sentir, não estão previstas emissões de avisos vermelhos, mas esta é uma gestão que exige "acompanhamento e verificação" consoante o decorrer dos dias. O Alentejo é uma das regiões que se prevê poder ficar sob aviso laranja, com as temperaturas a poder atingir os 42 °C.

"O nosso país, apesar de pequeno, tem algumas variações em relação à temperatura e, portanto, vamos acompanhando e, se houver necessidade, iremos aumentar a severidade do aviso", assegura Patrícia Gomes.