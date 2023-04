Termómetros podem ultrapassar os 30 ºC. Fim de semana de Páscoa com "temperaturas acima da média"

© Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma 06 Abril, 2023 • 10:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Páscoa está aí à porta e, segundo as previsões, o fim de semana prolongado vai ser repleto de calor, com os termómetros a atingirem temperaturas de 30 ºC.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "uma crista anticiclónica", que se estende dos Açores para o Golfo da Biscaia e por um "vale depressionário" sobre o Norte de África, vai trazer "tempo estável, com pouca nebulosidade, sem precipitação e valores da temperatura máxima acima da média" para esta época do ano.

"Entre os dias 6 e 9 de abril, a temperatura máxima deverá variar aproximadamente entre 23 e 27 °C na generalidade do território, sendo mais elevada no interior do Alentejo e no vale do Tejo, onde poderá atingir valores ligeiramente superiores a 30 °C. No que se refere à temperatura mínima, esta deverá variar aproximadamente entre 7 e 11 °C, com exceção da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, onde será ligeiramente superior, e no nordeste transmontano onde irão variar entre 4 e 7 °C", indica o IPMA.

O vento será "geralmente fraco, a predominar do quadrante leste, mais intenso nas terras altas, e a rodar para o quadrante norte durante a tarde, em especial no litoral oeste". No Algarve, o vento vai soprar "moderado de sueste, em especial durante a manhã dos dias 7 e 8".

Estão previstas ainda ondas de sueste com um a dois metros na costa sul do Algarve e ondas de noroeste até dois metros na costa ocidental.

"O índice ultravioleta deverá estar muito elevado, recomendando-se o uso de proteção solar em atividades ao ar livre", aconselha o IPMA.

Na Madeira, espera-se também uma "pequena subida" das temperaturas, com a máxima a variar entre 20 e os 25 ºC. Já a temperatura mínima deverá atingir valores entre os 15 e os 18 ºC, "exceto nas terras altas, onde serão inferiores a 10 ºC".

Nos Açores, "uma superfície frontal fria com ondulações" vai trazer um aumento da nebulosidade com períodos de chuva e aguaceiros fracos, com o vento a soprar com rajadas até 70 km/h.

"Prevê-se que as temperaturas mínimas deverão variar entre os 10 ºC e 12 ºC e as máximas entre os 16 ºC a 18 ºC, sendo que os valores mais baixos de temperatura deverão ocorrer na sexta-feira (07 de abril)", acrescenta o IPMA.