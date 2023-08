"Termómetros vão atingir 40 graus." Muito calor em todo o país nos próximos dias

Este fim de semana vão registar-se temperaturas entre 39 e 41 graus © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por TSF com lusa 05 Agosto, 2023 • 14:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O calor que se tem sentido nos últimos dias vai acentuar-se e estender-se ao resto do país, com os termómetros a subir muito sobretudo no sul já este sábado e ainda mais no domingo.

"Os termómetros, a partir de hoje, vão atingir 40 graus em Setúbal, 38 em Lisboa e temperaturas muito próximas dos 40 graus em boa parte da região sul. No entanto, a região centro e norte ainda vai manter temperaturas mais elevadas do que ontem, mas não a estes níveis. A situação vai agravar-se no domingo. Os distritos com temperaturas a ultrapassar os 40 graus vão aumentar. Vamos ter 40 graus também em Castelo Branco, Évora, Beja e Santarém. As temperaturas no norte também vão aumentar. Nesse dia é que temos o aviso vermelho para Lisboa porque, com 41 graus, já está nos limiares de aviso vermelho", explicou à TSF o meteorologista Alessandro Marraccini.

Ouça as declarações do meteorologista do IPMA à TSF 00:00 00:00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou na sexta-feira em aviso vermelho para o distrito de Lisboa entre as 10h00 e as 18h00 de domingo devido ao calor, prevendo-se temperaturas entre 39 e 41 graus celsius.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três e indica Situação meteorológica de risco extremo. No domingo termina a Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa, estando prevista para esse dia a missa de envio, celebrada pelo Papa Francisco no Parque Tejo entre as 09h00 e as 11h00.

Na quinta-feira, Mário Silvestre, um dos adjuntos de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aconselhou as pessoas que estão a participar na JMJ a beber muita água e a usar protetor solar e chapéus.