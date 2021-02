Testagem massiva em Castro Marim já detetou pelo menos cinco infetados

© LUSA

A testagem massiva que começou em Castro Marim, no Algarve, este sábado já detetou pelo menos "cinco ou seis" casos positivos de Covid-19. Quem o adianta à TSF é o presidente da Câmara, Francisco Amaral.

O autarca explica que estes casos positivos foram encaminhados para o delegado de saúde "que os vai isolar, assim como os contactos desses infetados"

Francisco Amaral sublinha que Castro Marim é um concelho com sete mil habitantes e, portanto, a testagem massiva será feita ao longo dos próximos fins de semana, sendo que este sábado já foram testadas 400 pessoas e este domingo serão testadas mais 400.

O trabalho de testagem conta com 20 voluntários e o objetivo é "testar a população toda, excluindo só as crianças até aos 10 anos, as pessoas que já foram contaminadas e as pessoas que já foram vacinadas".

