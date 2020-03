Teste a português em navio de cruzeiro em Lisboa deu positivo para Covid-19

Os portugueses passageiros na embarcação já abandonaram o local © Carlos Manuel Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 23 Março, 2020 • 13:16

Graça Freitas explica, relativamente ao caso do navio cruzeiro, que o que estava programado era fazer testes aos cidadãos nacionais que desembarcassem em Portugal. Estes testes foram feitos, um dos quais deu positivo e terá de ser testado de novo.

Foram asseguradas medidas de isolamento dentro da embarcação, acrescenta a diretora-geral da saúde, na habitual conferência de imprensa de atualização diária da DGS e do Ministério da Saúde.

Os portugueses passageiros na embarcação já abandonaram o local e estão de quarentena. Os passageiros de outros países serão repatriados.

De acordo com uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI), o navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, chegou este sábado a Lisboa com 1338 passageiros.