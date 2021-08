Testes à imunidade em lares, regras para fumadores e outros destaques da manhã TSF

© Pixabay

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas defende que os utentes dos lares deviam fazer testes à imunidade à Covid-19. Manuel Lemos dá o exemplo de um lar em Proença-a-Nova, onde um surto da Covid-19 infetou 127 pessoas, apesar de todos os utentes e funcionários estarem vacinados com as duas doses.

No mesmo plano, o virologista Pedro Simas defende que os utentes dos lares de idosos devem ser vacinados com uma terceira dose da vacina contra a Covid-19, de ano a ano, ou de seis em seis meses. "Mais importante do que fazer o teste serológico, para ver o tipo de anticorpos, é adotar uma medida que seja aplicada a todos os lares", advoga Pedro Simas.

A urgência obstetrícia do Hospital de Setúbal pode voltar a fechar este fim de semana. O serviço já tinha estado fechado entre as 9h00 de quarta-feira e as 9h00 de quinta-feira, devido à falta de médicos. Pelas escalas, não há médicos para garantir o funcionamento da urgência obstétrica no próximo domingo.

O Governo prepara-se para aprovar uma alteração à lei do tabaco, que prevê novas normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco. Os estabelecimentos que queiram manter zonas exclusivas para fumadores têm que ter, por exemplo, no mínimo, cem metros quadrados de área.

"A habitação é um direito de todos." Os municípios vão poder tomar conta de habitações devolutas e colocar os imóveis no mercado de arrendamento acessível. A proposta do Governo insere-se na Lei das Bases da Habitação, que obriga o Estado a garantir uma casa condigna para todos.

Em Tóquio, o marchador português João Vieira considerou, esta sexta-feira, ter chegado ao "topo da carreira" com o quinto lugar nos 50 quilómetros marcha dos Jogos Olímpicos. Já a portuguesa Ana Cabecinha concluiu esta sexta-feira na 20.ª posição a prova dos 20 quilómetros marcha.