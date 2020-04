Testes a utentes dos lares de Vila Real deram todos negativo

Todos os 271 testes realizados deram negativo à Covid-19 © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

A Câmara de Vila Real anunciou esta quarta-feira que deram negativo todos os 271 testes à Covid-19 realizados aos utentes de sete estruturas residenciais para idosos e ainda da Associação de Paralisia Cerebral.

Preocupada com "a demora" das instituições de ensino superior e a Segurança Social em operacionalizar a realização de testes, a Câmara de Vila Real decidiu avançar, na semana passada, com um rastreio em todas estruturas residenciais do concelho com protocolos estabelecidos com a Segurança Social.

Segundo anunciou esta quarta-feira o município, todos os 271 testes realizados deram negativo à Covid-19. De acordo com a autarquia, foram testados utentes do Centro Social e Paroquial (CSP) da Campeã, CSP de Mateus, CSP de São Tomé do Castelo, CSP de Santo António, Lar da Imaculada Conceição da Santa Casa da Misericórdia, Associação Paz e Amizade - Lar de Idosos de Lordelo e a Residência Dom Rodrigo.

O rastreio incluiu ainda os 14 utentes da Associação de Paralisia Cerebral (APC) de Vila Real. O município disse que assumiu o custo destes testes, efetuados com recurso a zaragatoa.

O rastreio foi feito por um laboratório privado "devidamente credenciado" e contou com o apoio e acompanhamento Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro I - Marão e Douro Norte, o que "assegura a validade dos resultados obtidos".

Também os cerca de 70 utentes do Lar Nossa Senhora das Dores foram testados, aquando do surto detetado naquela instituição.

No dia 22 de março foi conhecido o primeiro caso de um idoso infetado no lar, localizado no centro da cidade de Vila Real.

Entre utentes e funcionários, o número de infetados nesta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) ascendeu aos cerca de 100 e, depois de uns dias de indecisão, o edifício foi evacuado e descontaminado e os residentes espalhados por quatro unidades hospitalares.

Na semana passada iniciou-se o regresso, que está a ser feito de forma faseada, dos utentes ao lar, entre os quais o primeiro a dar positivo à Covid-19, um doente oncológico que já recuperou do novo coronavírus.

Já regressaram cerca de 40 idosos, que foram infetados e já testaram negativo à Covid-19. Esta quarta-feira mesmo regressaram mais três residentes que estavam internados no polo do Porto do Hospital das Forças Armadas, que se encontram curados da infeção por Covid-19.

Portugal regista esta quarta-feira 785 mortos associados à Covid-19 em 21 982 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) que indica terem sido confirmados em Vila Real 145 casos desde o início da pandemia.