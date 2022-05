Testes grátis e máscara obrigatória voltam à discussão, inquérito para apurar morte de homem pela PSP e outros destaques

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF 12 Maio, 2022 • 22:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os especialistas ouvidos pela TSF consideram importante que voltem a existir testes gratuitos à Covid-19, dada a "grande circulação do vírus". No entanto, a obrigatoriedade da utilização de máscaras divide-os.

Na Madeira, as máscaras também vão passar a ser obrigatórias apenas em determinados espaços fechados, como lares, hospitais e transportes públicos.

Um sequestrado morreu esta quinta-feira de madrugada depois de ter sido atingido por disparos da PSP em Algés. O homem mantinha outro preso e tinha em sua posse duas armas brancas. A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu um inquérito para apurar a morte

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que não recebeu informações sobre o caso do acolhimento de refugiados no município de Setúbal e que soube da notícia "pela comunicação social".

Depois de a lei dos metadados ter sido chumbada pelo Tribunal Constitucional, o primeiro-ministro, António Costa, convocou uma reunião extraordinária do Conselho Superior de Segurança Interna para analisar as "consequências práticas" e "medidas a adotar".

Sobre uma futura lei de emergência sanitária, o Presidente da República diz que "mais vale prevenir do que remediar" e vai enviar a lei para o Tribunal Constitucional.

Na Assembleia da República, o PSD propôs a atualização de 4% dos salários da função pública "que corresponde à inflação prevista pelo Governo no próprio OE".

No mundo, a guerra na Ucrânia continua a ser o tem a principal e a Rússia avisou que a Finlândia sofrerá com medidas de retaliação caso adira à NATO.

O músico Paulo Gil morreu esta quinta-feira aos 84 anos. Era uma "figura incontornável do jazz nacional".

Os lucros da Caixa Geral de Depósitos aumentaram 80,5% no primeiro trimestre de 2022. A margem financeira aumentou 14,1% para 272,9 milhões de euros e as comissões líquidas cresceram 16,7% para 147 milhões de euros.

Um grupo de astrónomos revelou esta quinta-feira a primeira imagem do buraco negro supermaciço que está no centro da Via Láctea. O trabalho envolveu mais de 300 cientistas no chamado consórcio Event Horizon Telescope.

Já os cientistas da universidade norte-americana da Florida onseguiram pela primeira vez na História cultivar plantas em solo vindo da Lua.