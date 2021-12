Testes no recrutamento da polícia. "Desconheço a existência de qualquer tipo de racismo" no SEF

O discurso xenófobo no SEF "não existe, de todo" e "não se reflete no dia-a-dia dos seus trabalhadores" © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Rute Fonseca e Catarina Maldonado Vasconcelos 23 Dezembro, 2021 • 10:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) admite não compreender como é que os novos critérios para recrutamento nas polícias, com testes de personalidade para despistar eventuais ligações à extrema-direita ou comportamentos contrários ao Estado de Direito, revelam se alguém é defensor destas ideias. Acácio Pereira também defende que há muito que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aplica o critério de análise da personalidade nas admissões.

"Para nós não é uma novidade, é repetir o que já se disse, e tentando, com esse discurso, dizer se vai melhorar alguma coisa", atira, em declarações à TSF. "Relativamente a esses critérios, como é que se consegue dizer se alguém é de extrema-esquerda ou de extrema-direita? Estaremos sempre no domínio do imprevisível e que é impossível resolver por inteiro."

Acácio Pereira reconhece que as ideologias e crenças dos profissionais são um terreno difícil de aceder por inteiro."É uma situação difícil e temos consciência disso. Será uma situação difícil de evitar, no seu todo, em absoluto, mas terá de haver um acompanhamento permanente e desapaixonado das direções dos direitos humanos, e esse monitoramento é no sentido de fiscalizar."

Ouça as declarações de Acácio Pereira. 00:00 00:00

Questionado sobre as declarações da inspetora-geral da Administração Interna, que critica o discurso "populista" de que há um problema generalizado de racismo ou xenofobia nas polícias, Acácio Pereira diz concordar e garante que estas práticas não fazem parte da realidade do SEF.

"Conheço perfeitamente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e os seus inspetores, e desconheço a existência de qualquer tipo de racismo dentro do serviço, portanto é sempre injusto qualquer referência que seja feito nesse sentido."

Acácio Pereira acredita que o discurso xenófobo no SEF "não existe, de todo" e "não se reflete no dia-a-dia dos seus trabalhadores".

Os novos critérios de seleção dos futuros elementos da PSP, GNR e SEF foram incluídos no Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança, um documento elaborado pela IGAI e que conta com a participação destas três instituições.

O documento foi aprovado em março e está "praticamente executado", sendo apresentado até ao final do ano o relatório de monitorização, disse à agência Lusa a inspetora-geral da administração interna, Anabela Cabral Ferreira.