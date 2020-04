Testes nos lares de Gondomar revelam taxa de positivos "inferior a 5%"

© Pedro Correia//Global Imagens

Os testes à Covid-19 realizados nos lares que acolhem idosos e pessoas com deficiência em Gondomar revelaram uma taxa de positivos "inferior a 5%", indicou esta terça-feira a câmara local, adiantando que agora serão testadas as equipas de apoio domiciliário.

"O município de Gondomar testou todos os funcionários e utentes, tendo realizado um total de 852 testes de despiste, dos quais 445 a profissionais e 407 a utentes, cujos resultados revelaram uma baixa taxa de positivos", referiu à agência Lusa o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, que não especificou o número de infetados.

Segundo o autarca, foram realizados testes em 29 lares, um número que inclui os estabelecimentos públicos, privados e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), e a taxa de positivos revelou-se "inferior a 5%".

Marco Martins indicou que a operação de testagem em lares do concelho desencadeou a necessidade de fazer cinco desinfeções em residências de acolhimento de utentes, as quais foram levadas a cabo pela proteção civil de Gondomar ou pela unidade especial da GNR.

"Está tudo tranquilo, estamos confiantes. Os números revelam uma taxa de positivos [ao novo coronavírus] muito inferior ao que temíamos e todas as situações detetadas estão controladas e a ser acompanhadas", disse o presidente da câmara.

O autarca socialista destacou que estes números são fruto de um "plano atempado" feito pelas direções dos lares e IPSS que, especificou, "trataram muito cedo dos seus planos de contingência e recorreram ao modelo de espelho", ou seja, fizeram turnos de equipas de funcionários que não se cruzaram entre si no regresso ao trabalho.

"Os casos detetados estão a acompanhados pela câmara, Segurança Social e autoridades de saúde local", frisou Marco Martins sobre esta ação que diz decorrer desde o dia 15 de abril e que "entrará agora na segunda fase com a despistagem junto das equipas de apoio domiciliário".

Esta ação teve "caráter prioritário" e insere-se "numa política de proteção dos grupos mais vulneráveis à pandemia", lê-se ainda numa nota da câmara de Gondomar, distrito do Porto.

"Esta campanha resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Gondomar, o ACeS [Agrupamento de Centros de Saúde] Gondomar, a Unidade de Saúde Pública e o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, e envolve todos os utentes, funcionários e equipas de apoio domiciliário das instituições do concelho - rede solidária e rede privada -, com resposta residencial para idosos e pessoas com deficiência", termina a nota.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou perto de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 818 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

