Testes que faltavam fazer a idosos em lar de Alverca deram negativo

Os 20 idosos podem regressar à dependência do lar em Alverca © Hugo Delgado/EPA

Por Lusa 18 Abril, 2020 • 20:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os 20 testes à Covid-19 que faltavam fazer a idosos utentes de lares da Misericórdia de Alverca deram negativos, disse este sábado à agência Lusa fonte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A assessora de imprensa da autarquia, Filomena Serrazina, afirmou que os resultados dos testes feitos pelo Hospital de Vila Franca de Xira foram conhecidos cerca das 17h30 e que os 20 idosos podem regressar à dependência do lar da Associação de Assistência e Beneficência da Misericórdia de Alverca onde vivem.

No lar principal da Misericórdia de Alverca foram registados 58 casos positivos de Covid-19, incluindo 39 utentes e 19 funcionários.

A outra dependência, onde vivem as 20 pessoas cujos testes foram concluídos esta tarde, situa-se a 800 metros do lar principal, mas face aos resultados dos testes pode considerar-se uma "zona limpa" de Covid-19, afirmou a mesma fonte.

Trinta dos utentes e seis funcionários do lar principal da Misericórdia cujos testes deram negativo foram encaminhados para uma unidade hoteleira do concelho.

As pessoas infetadas com o novo coronavírus vão ficar no lar principal, acrescentou. O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, disse que estão a ser efetuados testes em todos os lares de Vila Franca de Xira.

Portugal regista este sábado 687 mortos associados à Covid-19, mais 30 do que na sexta-feira, e 19 685 infetados (mais 663), indica o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 657 mortos, este sábado constatou-se um aumento percentual de 4,6%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 663 casos do que na sexta-feira, representando uma subida de 3,5%.