Testes rápidos comparticipados, resistência a antibióticos e outros destaques TSF

Os testes rápidos de antigénio efetuados nas farmácias e laboratórios aderentes ao regime excecional de comparticipação vão voltar a ser gratuitos a partir de sexta-feira, anunciou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde. Contactada pela TSF, a presidente da Associação de Farmácias de Portugal diz que estes estabelecimentos estão recetivos a retomar o programa de testes comparticipados pelo Estado.

O governador do Banco de Portugal considerou nesta quinta-feira que a inflação que se regista ainda é um fenómeno transitório e defendeu que a política monetária continue a apoiar o crescimento económico. "A inflação permanece ainda um fenómeno temporário, associado à recuperação da crise económica, à sua rapidez e dificuldade em retomar mecanismos que foram desativados", afirmou Mário Centeno, na abertura da conferência 'Banca do Futuro', organizado pelo Jornal de Negócios.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), GNR e PSP realizam, a partir de sexta-feira, a campanha de segurança rodoviária "Viajar sem Pressa" para alertar para os riscos da condução em excesso de velocidade, foi anunciado nesta quinta-feira.

Pedro Matos Pereira, investigador principal do laboratório de Biologia da Infeção Microbiana Intracelular do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, alerta para a necessidade de se encontrarem novas formas de tratamento para as infeções. Caso contrário, as mortes causadas por bactérias resistentes aos antibióticos vão ultrapassar os óbitos por cancro e doenças cardiovasculares. Foi o que o especialista revelou, em entrevista com Fernando Alves, na Manhã TSF.

Em Portugal, estima-se que anualmente se registem 1160 mortes causadas por bactérias resistentes e a Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para a importância de utilizar antibióticos apenas quando necessário, para que não se venham a tornar ineficazes.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Fundação Calouste Gulbenkian assinam nesta quinta-feira um memorando de entendimento com o objetivo de combater as infeções hospitalares e reduzir o uso excessivo de antibióticos.

Com décadas de existência, a drogaria e perfumaria Mavi encerra no final de novembro. É a última loja do género no bairro e promete deixar saudades entre os moradores. A saúde traiu o dono da drogaria e obriga-o agora a ir, de vez, para casa. A poucos dias do último dia, José Ferreira abriu as portas à TSF.

Casa Novi "despejada" aos 80 anos. É uma retrosaria tradicional, está de portas abertas há quase 80 anos e não faltam clientes, mas o prédio onde está instalada foi vendido e a loja encerra no final do ano. De portas abertas desde 1943, a Casa Novi encerra, no final do ano.