Tiago Rodrigues distinguido com o prémio Pessoa

Por Sara Beatriz Monteiro com Cláudia Arsénio 13 Dezembro, 2019 • 12:02

Tiago Rodrigues, o diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, é o vencedor do Prémio Pessoa 2019, uma iniciativa do semanário Expresso com a Caixa Geral de Depósitos, anunciado no Palácio de Seteais, em Sintra, esta sexta-feira.

Ao atribuir-lhe do Prémio Pessoa 2019, o júri consagra uma carreira de excecional projeção dentro e fora do País, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas", lê-se na ata do Prémio Pessoa 2019.



O Prémio Pessoa é concedido anualmente "à pessoa de nacionalidade portuguesa que durante esse período [o ano em causa] e na sequência de uma atividade anterior" tenha protagonizado "uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do país.

O júri da edição deste ano conta igualmente com Emídio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.



O investigador, biogeógrafo e professor universitário Miguel Bastos Araújo, especialista no estudo dos efeitos das alterações climáticas na biodiversidade, foi o vencedor do Prémio Pessoa em 2018.

Tiago Rodrigues encena Saramago na Royal Shakespeare Company

O encenador, ator, dramaturgo vai estrear a 1 de agosto de 2020 na Royal Shakespeare Company, uma adaptação de dois romances de José Saramago: Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez.

O espetáculo "Blindness and Seeing" estará em cena no Swan Theatre, em Stratford-upon-Avon, de 1 de agosto a 26 de setembro de 2020.

Lista de personalidades premiadas desde o início do prémio:

2019 - Tiago Rodrigues (ator e encenador).



2018 - Miguel Bastos Araújo (geógrafo).



2017 - Manuel Aires Mateus (arquiteto).



2016 - Frederico Lourenço (filólogo, escritor, tradutor).



2015 - Rui Chafes (escultor).



2014 - Henrique Leitão (historiador de ciência).



2013 -- Maria Manuel Mota (investigadora).



2012 -- Richard Zenith (investigador).



2011 -- Eduardo Lourenço (ensaísta).



2010 -- Maria do Carmo Fonseca (investigadora).



2009 -- Manuel Clemente (cardeal-patriarca de Lisboa).



2008 - João Luís Carrilho da Graça (arquiteto).



2007 -- Irene Flunser Pimentel (historiadora).



2006 -- António Câmara (investigador).



2005 -- Luís Miguel Cintra (ator, encenador).



2004 -- Mário Cláudio (escritor).



2003 - José Joaquim Gomes Canotilho (constitucionalista).



2002 - Manuel Sobrinho Simões (investigador).



2001 - João Bénard da Costa (historiador de cinema).



2000 - Emmanuel Nunes (compositor).



1999 - Manuel Alegre (escritor) e José Manuel Rodrigues (fotógrafo).



1998 - Eduardo Souto de Moura (arquiteto).



1997 - José Cardoso Pires (escritor).



1996 - João Lobo Antunes (investigador, neurocirurgião).



1995 - Vasco Graça Moura (escritor e tradutor).



1994 - Herberto Helder (poeta).



1993 - Fernando Gil (ensaísta).



1992 - António e Hanna Damásio (investigadores).



1991 - Cláudio Torres (arqueólogo).



1990 - Menez - Maria Inês da Silva Carmona Ribeiro da Fonseca (artista plástica).



1989 - Maria João Pires (pianista).



1988 - António Ramos Rosa (poeta).



1987 - José Mattoso (historiador).



[Notícia em atualização]