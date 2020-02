Tirar carros da Baixa de Lisboa? "Proposta é generosa mas tem de ser trabalhada"

Trânsito na praça do Rossio (Dom Pedro IV), uma das incluídas na Zona de Emissões Reduzidas (ZER) Avenidas/Baixa-Chiado © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Cátia Carmo 14 Fevereiro, 2020 • 12:34

Fernando Medina quer a Baixa de Lisboa sem carros e explicou o projeto da Câmara Municipal na quinta-feira, em Santa Maria Maior e em Santa Catarina. Nem todos olharam para a ideia com bons olhos, mas o presidente da junta de Santa Maria Maior considera que a proposta é generosa, só tem de ser melhor trabalhada.

"Há um conjunto vasto de pequenos problemas que são grandes para quem cá vive. É nesta perspetiva que acho que esta proposta é generosa, mas tem de ser trabalhada com grande detalhe para que quem cá vive - e também naturalmente para os comerciantes que lidam com cargas e descargas - tenha todas as soluções, para que não se pare a economia do território e, sobretudo, não se desça a qualidade de vida e o nível de conforto das pessoas que cá moram", explicou Miguel Coelho no Fórum TSF, conduzido por Manuel Acácio.

O projeto apresentado no final de janeiro pela Câmara de Lisboa da Zona de Emissões Reduzidas (ZER) Avenida-Baixa-Chiado passa por tornar o trânsito automóvel na Baixa-Chiado exclusivo para residentes, portadores de dístico e veículos autorizados como comerciantes, táxis, motos e veículos elétricos com matrícula posterior ao ano 2000 e entre as 06h30 e as 00h00, a partir do verão.

Inicialmente, a autarquia teve até a ideia de atribuir aos moradores dessa zona dez "convites" mensais para permitir o estacionamento de familiares ou amigos. No entanto, Fernando Medina admitiu, na quinta-feira, a possibilidade de esquecer essa hipótese se "não for muito pacífico".