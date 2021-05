Tiroteio em escola na Rússia, fungo perigoso em doentes Covid e outros destaques TSF

© Anton Raykhshtat/EPA

Por TSF 11 Maio, 2021 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Entre os assuntos que definiram a manhã desta terça-feira está o tiroteio numa escola, na Rússia, onde pelo menos nove pessoas perderam a vida. Um atirador foi detido e o outro foi abatido pela polícia. A maioria das vítimas mortais são estudantes.

Em destaque também continua a polémica requisição do empreendimento Zmar, no concelho de Odemira, onde vigora uma cerca sanitária devido a surtos de Covid-19. O Governo já entregou uma resolução fundamentada para que os imigrantes que ali foram alojados permaneçam no local.

Na ordem do dia estão as tarifas no aeroporto de Lisboa, que sobem quase 5%, este ano. Em plena pandemia e com uma crise de falta de passageiros, as companhias aéreas não se conformam e protestam contra a decisão.

A TSF traz-lhe ainda a história de Luís Dias. Sem casa nem trabalho, está em greve de fome em frente ao Palácio de Belém, à espera de que o Presidente da República ouça o desespero do seu protesto.

E, por último, fique a conhecer o fungo raro que está a atingir doentes com Covid-19 na Índia. Pode afetar órgãos como o cérebro e os pulmões e é altamente mortal.