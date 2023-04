Tiroteio em Setúbal faz quatro mortos

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Um tiroteio na zona da Bela Vista, em Setúbal, provocou esta madrugada quatro mortos, um dos quais terá sido o autor dos disparos, confirmou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Quando a PJ chegou ao local, após ser alertada pela PSP, já as quatro pessoas estavam mortas, sendo que o presumível "autor ter-se-á suicidado antes" da chegada da Judiciária.

Entretanto, fonte da PSP disse à Lusa que quando a polícia chegou ao bairro da Bela Vista, depois de um alerta recebido por volta das 08h00, os agentes encontraram já "três cadáveres e uma pessoa que cometeu suicídio à chegada" da PSP.

No entanto, em declarações à Lusa, a comissária da PSP Andreia Gonçalves, porta-voz do Comando Distrital de Setúbal, não confirmou esta última informação, ao referir que "estavam quatro homens baleados com idades entre os 30 e os 60" e que "foi feito um perímetro de segurança e acionada a PJ" para o local.

"Tudo indica que será uma situação isolada, com algum assunto por resolver entre eles. Não terá a ver com questões do bairro", referiu a comissária da PSP aos jornalistas no local, acrescentando que foram mobilizadas "duas equipas de intervenção rápida e, por uma questão de prevenção, o corpo de intervenção".

Na origem deste caso terá estado "um conflito entre um grupo de columbófilos" que também têm hortas locais, realçou a fonte da PJ.

A idade das vítimas situa-se entre os 40 e os 60 anos e a mais nova, de cerca de 40 anos, seria a responsável pela autoria dos disparos sobre as outras três vítimas, todas com idade superior a 50 anos.

"Estamos a recolher dados sobre a génese do conflito e elementos junto de outras fontes", referiu a mesma fonte, que confirmou que a arma do crime, uma caçadeira, já foi apreendida pelas autoridades.

Segundo a mesma fonte, "foram mobilizados meios para o local para apurar o contexto e as circunstâncias" deste caso, cuja informação foi avançada pela CNN esta manhã.

Notícia atualizada às 11h32