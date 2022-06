"Tivemos que arranjar mais 18 mil euros." Marchas de Lisboa com dificuldades acrescidas

© Marcha da Boavista

Por Rúben de Matos e Rui Oliveira Costa 03 Junho, 2022

Com as festividades dos santos populares à porta, as marchas populares de Lisboa vivem dificuldades acrescidas, em relação aos anos anteriores. Além da paragem de dois anos por causa da pandemia, os materiais para a criação de adereços e coreografias estão mais caros.

À TSF, Gabriel Ribeiro, ensaiador da marcha do bairro da Boavista, em Benfica, explica os problemas: "Nós gastámos muito mais dinheiro este ano. Eu posso dizer que do orçamento que a câmara municipal nos dá para trabalhar os adereços, a coreografia e tudo mais, nós tivemos que arranjar mais 18 mil euros para cobrir as despesas."

As marchas saem para cantar e dançar nas ruas de Lisboa, como habitualmente acontece nas celebrações do Santo António, em Lisboa. Contudo, foi necessário embarcar por outras aventuras, para que tudo isso fosse possível.

"Foram feitas, pela entidade organizadora, várias iniciativas - noites das mulheres, noites de fados - para conseguir angariar dinheiro para a marcha", refere o ensaiador.

Esta quinta-feira à noite, já cinco bairros de Lisboa quebraram o jejum de três anos sem poderem marchar. O primeiro desfile das marchas populares de Lisboa está marcado para amanhã à noite no antigo Pavilhão Atlântico.

Em 2019, foram 20 as marchas a concurso e a marcha do bairro do Alto do Pina foi a vencedora. Nessa edição, a marcha do Bairro da Boavista ficou na 12º posição. Este ano voltam a estar 20 marchas em concurso.