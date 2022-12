"Todas situações pontuais." Proteção Civil recebeu 126 ocorrências até às 20h00

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A Proteção Civil recebeu 126 ocorrências entre as 00h00 e as 20h00 deste domingo, sem que houvesse registo de danos nem vítimas.

"Desde as 00h00 do dia 25 totalizámos até ao momento 126 ocorrências das quais 24% foram no distrito de Lisboa, 15% no Porto e 14% em Coimbra. Por tipologia temos 48% de ocorrências de inundação, 19% de limpezas de via e 16% de quedas de árvore", disse à TSF José Miranda, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Todos os casos reportados à Proteção Civil envolveram "147 meios terrestres e 387 operacionais", mas o comandante da Proteção Civil assegura que "foram todas situações pontuais, devido à pluviosidade que se fez sentir durante a madrugada e o dia".

A chuva, segundo José Miranda, "não danificou qualquer tipo de estrutura, não condicionou trânsito em eixos rodoviários e ferroviários e nem há qualquer registo de vítimas".

A Proteção Civil tinha alertado para o risco de cheias, inundações, deslizamentos de terras e arrastamento de objetos, por causa da previsão de agravamento do estado do tempo na madrugada deste domingo.