"Todos à janela." Iniciativa quer combater despedimentos, cortes salariais e lay-off

O objetivo é que "se batam tachos e panelas contra a avalanche sem precedentes de ataques aos direitos dos trabalhadores"

A ideia vem das redes sociais mas o som promete ser bem real e pouco virtual. O objetivo, explica o grupo, é que "não sejam outra vez os mesmos a pagar a crise". Para isso, a hora há está marcada: " Todos os dias, às 19 horas em ponto."

O objetivo é que "se batam tachos e panelas contra a avalanche sem precedentes de ataques aos direitos dos trabalhadores", em especial devido ao "elevado número de despedimentos, lay-off e cortes de salários".

No apelo do grupo pode ler-se que "é tempo de responsabilizar a banca e os grandes empregadores, exigindo-lhes o respeito por quem trabalha. É tempo de se fazerem ouvir os que já perderam direitos, o emprego, uma parte do salário, as férias ou o subsídio de refeição. É tempo de se fazer ouvir quem trabalha".

Apelando a que se evite que a "crise de saúde pública se some uma profunda crise social e económica", o grupo propões mesmo cinco medidas: "proibição dos despedimentos, interromper a conta da água, luz e telecomunicações, suspensão das rendas habitacionais e do comércio tradicional, devolução faseada do dinheiro entregue pelo Estado à banca nos últimos anos e impedimento de uso de verbas da segurança social".

O evento organizado no Facebook conta, para já, com o apoio de mais de 600 pessoas, com a iniciativa a ter início às 19h de 13 de abril e a estender-se até sexta-feira, dia 17 de abril. A iniciativa conta também com uma página no Instagram e no Twitter.