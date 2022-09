Todos os arguidos absolvidos no processo dos incêndios de Pedrógão Grande

© Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

Todos os onze arguidos do processo sobre os incêndios de Pedrógão Grande foram esta tarde absolvidos de todos os crimes de que eram acusados.

"Acordam os juízes que compõem este tribunal coletivo em julgar a pronúncia, a acusação e as acusações particulares totalmente improcedentes e não provadas, e absolver os arguidos da prática de todos os crimes", disse a presidente do coletivo de juízes, Maria Clara Santos, na leitura do acórdão.

Quanto aos pedidos de indemnização cível, o tribunal julgou-os totalmente improcedentes, absolvendo os arguidos e os demandados.

Acusação "perfeitamente infundada"

À saída do tribunal, Castanheira Neves, advogado do autarca de Castanheira de Pera à altura dos incêndios Fernando Lopes, assinalou que o acórdão é "rigorosamente" o que a defesa esperava, porque "não era previsível, de um tribunal como este - independente, sério do ponto de vista intelectual e muito objetivo -, que fez uma produção de prova exemplarmente minuciosa" sair "outra solução que não fosse esta".

Esta era uma acusação "perfeitamente infundada, injustificada e que prejudicou gravemente e arrasou em todos os planos os arguidos", pelo que o advogado pela agora reflexão e "bem mais cuidado" ao Ministério Público na produção de acusações: "Acusar sim, sempre que houver indícios sérios e suficientes", mas "não de forma leve e arrasadora como aconteceu."

Sentença para ler "com atenção"

O advogado em representação de Valdemar Alves, ex-presidente da câmara de Pedrógão Grande, lamenta uma justiça "que vem tarde" e refere que o processo "podia ter acabado a partir do momento em que chegou ao Ministério Público o relatório da comissão técnica independente".

"Este incêndio e as mortes que causou deveram-se sobretudo a uma tempestade de fogo que ninguém podia prever nem combater", realçou Magalhães e Silva, deixando elogios à juíza presidente pela "lição que deu ao país, explicando o sentido da sentença".

No âmbito da prevenção e combate, o advogado assinala também a "enorme responsabilidade das autoridades centrais nas deficiências" identificadas, a quem aconselha que "leiam com muita atenção esta sentença".

Quanto ao Ministério Público e à sua "estrutura hierárquica", o advogado diz que "era bom que tivesse o decoro processual de não interpor recurso desta decisão". Instado a comentar se a culpa morre solteira, notou que "ninguém podia prever" o que aconteceu.

"O mal foi exatamente dizer-se que a culpa não podia morrer solteira antes de se saber se havia ou não alguma culpa atribuída", notou.

Território "não tinha qualquer espécie de ordenamento"

O advogado dos funcionários da E-REDES, João Cunha, assinalou que "ficou demonstrado" que os arguidos "cumpriram os seus deveres", de forma até "mais exigente do que a lei previa", pelo que não ficou demonstrada qualquer responsabilidade.

O tribunal acabou por entender que o território "não tinha qualquer espécie de ordenamento", e que a fase inicial do terreno "não leva a que haja responsabilidade sobre o que vai ocorrer 12 quilómetros depois".

A leitura no Tribunal Judicial de Leiria​ foi feita pelos três magistrados judiciais que compõem o tribunal coletivo (além da presidente Maria Clara Santos, os juízes António Centeno e Lígia Rosado). A audiência começou às 10h27, com a presença de todos os arguidos, tendo a presidente do coletivo de juízes determinado uma interrupção das 12h30 às 14h00, para almoço.

De manhã, após questões processuais, o coletivo começou a leitura do acórdão com a enumeração dos factos que considera provados.

Em causa neste julgamento estavam crimes de homicídio por negligência e ofensa à integridade física por negligência, alguns dos quais graves. No processo, o Ministério Público contabilizou 63 mortos e 44 feridos quiseram procedimento criminal.

Os arguidos eram o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, responsável pelas operações de socorro, e dois funcionários da antiga EDP Distribuição (atual E-REDES), José Geria e Casimiro Pedro. A linha de média tensão Lousã-Pedrógão, onde ocorreram descargas elétricas que desencadearam os incêndios, era da responsabilidade da empresa.

Três funcionários da Ascendi - José Revés, Ugo Berardinelli e Rogério Mota - foram também julgados. A subconcessão rodoviária do Pinhal Interior, que integrava a Estrada Nacional 236-1, onde ocorreu a maioria das mortes, estava adjudicada à Ascendi Pinhal Interior.

Os ex-presidentes das Câmaras de Castanheira de Pera e Pedrógão Grande, Fernando Lopes e Valdemar Alves, respetivamente, um antigo vice-presidente da Câmara de Pedrógão Grande José Graça e a então responsável pelo Gabinete Florestal deste município, Margarida Gonçalves, estavam igualmente entre os arguidos, assim como o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, Jorge Abreu.

Aos funcionários das empresas, autarcas e ex-autarcas, assim como à responsável pelo Gabinete Técnico Florestal, eram atribuídas responsabilidades pela omissão dos "procedimentos elementares necessários à criação/manutenção da faixa de gestão de combustível", quer na linha de média tensão Lousã-Pedrógão, onde ocorreram duas descargas elétricas que desencadearam os incêndios, quer em estradas, de acordo com o Ministério Público.