"Todos os dias são uma luta constante." Instituto Português do Sangue alerta para dificuldades na dádiva

No Dia Nacional do Dador de Sangue, a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação alerta que existem ainda muitas dificuldades na dádiva de sangue. Em declarações à TSF, Maria Antónia Escoval lembra que é preciso continuar a promover a dádiva e destaca o envelhecimento da população como algo preocupante.

"Todos os dias temos que lutar pela autossuficiência nacional. Apesar de termos tido excelentes resultados em 2021 e 2022, todos os dias são uma luta constante para responder às necessidades dos hospitais. Precisamos todos os dias cerca de 1100 unidades de sangue e componentes sanguíneos. Temos que fazer um apelo constante à dádiva de sangue, porque temos um envelhecimento da população, as questões climáticas com invernos muito mais rigorosos e verões muito mais quentes e que condicionam a deslocação das pessoas aos locais de colheita", explica a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

O sangue e os seus componentes continuam a faltar nos hospitais portugueses. Maria Antónia Escoval afirma que no mês de março, ao contrário do que costuma acontecer, houve uma diminuição das dádivas.

"Não é habitual haver uma diminuição da dádiva no mês de março, mas este ano tivemos um excelente mês de janeiro, que costuma ser a altura em que temos mais carência de sangue, e passámos os meses de fevereiro e março com alguma carência de sangue dos grupos A+ e O+", adianta.

A presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação refere ainda que o perfil do dador de sangue tem vindo a mudar.

"O perfil do dador de sangue em Portugal nos últimos anos mudou muito, neste momento temos mais mulheres dos 18 aos 24 anos. Dos 24 aos 45 temos tantas mulheres como homens, dos 45 aos 75 há mais homens. O nosso principal objetivo é mais homens jovens a dar sangue", sublinha.