Todos querem adiamento da BTL por causa do covid-19, mas organização ainda não decidiu

Estão todos a puxar para o mesmo lado mas até agora a Fundação AIP que organiza a Bolsa de Turismo de Lisboa tem-se mostrado intransigente.

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA) garante que a secretária de Estado do Turismo, as secretarias regionais dos Açores e Madeira, o Turismo de Portugal e todas as entidades regionais de Turismo do País pediram à organização para adiar a feira" tal como acontece com outras iniciativas por essa Europa fora". " Até ao momento não foi possível ter essa posição por parte da organização da BTL", lamenta João Fernandes. "Veríamos com agrado que a feira não se deixasse de realizar mas que fosse em período menos sensível".

João Fernandes acredita que a AIP ainda possa arrepiar caminho e lembra que iniciativas semelhantes, como a Feira de Berlim têm sido canceladas ou adiadas. Considera que a levar para frente a BTL na data determinada Portugal até poderia ficar mal visto internacionalmente:"Poderia haver uma perceção de que Portugal teria pouco cuidado com esta ameaça".

O Presidente da ERTA do Algarve admite que se a feira se realizar a partir do dia 11 de março, tal como está previsto, haverá impactos económicos. Sublinha que, apesar de tudo, muitos operadores turísticos poderão fazer contactos e negócios online e assegura que já estão a pensar noutras soluções, como fam trips ou press trips, trazendo a Portugal operadores e jornalistas estrangeiros para que possam conhecer o destino.

Várias câmaras municipais também já fizeram saber que não estarão presentes na BTL, entre elas Albufeira, um dos destinos mais turísticos do país.

Na Bolsa de Turismo de Lisboa deste ano estavam inscritos cerca de 1.500 expositores e 67 destinos internacionais.