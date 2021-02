Tolentino de Mendonça recebe Prémio Universidade de Coimbra

José Tolentino de Mendonça © Sara Matos / Global Imagens

O cardeal, ensaísta, poeta e teólogo José Tolentino de Mendonça é o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra (UC). O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

"Tolentino de Mendonça trata-se de uma figura ímpar, uma pessoa da cultura, com uma visão social inclusiva, que tocou muito diretamente ao júri, que o nomeou por unanimidade", justifica Amílcar Falcão, em comunicado.

Nascido no Machico (Madeira), a 15 de dezembro de 1965, Tolentino de Mendonça é Doutor em Teologia Bíblica pela Universidade Católica Portuguesa. Padre desde 1990 e Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé desde 2018, foi nomeado Cardeal pelo Papa Francisco em outubro de 2019. Comendador da Ordem do Infante D. Henrique (2001) e da Ordem Militar de Sant"Iago da Espada (2015), Tolentino de Mendonça foi em 2020 presidente da Comissão das Comemorações do Dia de Portugal,

O galardão será entregue a 1 de março, na sessão solene comemorativa do 731.º aniversário da Universidade de Coimbra e, de acordo com o reitor, este ano, pela primeira vez, "embora mantendo o valor pecuniário de 25 mil euros - o prémio é dividido em duas partes, sendo 10 mil euros para o vencedor e 15 mil euros para uma bolsa de investigação numa área que será determinada pelo vencedor".

O Prémio UC foi instituído em 2004, e atualmente conta com o patrocínio do Santander Universidades e o apoio do Global Media Group. Visa distinguir, anualmente, uma personalidade portuguesa que se tenha destacado por uma intervenção relevante e inovadora nas áreas da cultura ou da ciência.

O júri do Prémio é presidido pelo reitor da Universidade de Coimbra e tem como vice-presidentes Inês Oom de Sousa (administradora do Banco Santander) e Domingos de Andrade (administrador da Global Media e diretor-geral editorial de DN, JN e TSF).

Para mais informações e a lista dos vencedores das edições anteriores do Prémio Universidade de Coimbra, consulte o site oficial.