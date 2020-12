Tolerância de ponto não trouxe mais clientes à Feira de Espinho

© Rute Fonseca/TSF

Na Feira de Espinho, que se realiza todas as segundas-feiras e é uma das maiores dos país, os feirantes lamentam ter que recolher as bancas tão cedo. Só podem trabalhar até às 15h00 e dizem que este horário afasta quem só consegue fazer as compras da parte da tarde.

Maria Adelaide vende aves e há mais de 50 anos que é presença semanal nesta feira, diz que a "tolerância de ponto trouxe menos pessoas, vende-se menos. Costumava vender-se muitos frangos, mas agora muito menos". Esta vendedora acrescenta que o horário definido pelo governo para esta véspera de feriado é muito penalizador. "Se pudéssemos fechar às cinco da tarde ainda se compreendia, duas horas faz muita diferença para nós".

Na banca ao lado está Armando Oliveira, que vende pássaros na feira de Espinho há mais de 20 anos. "Hoje é um dia diferente, as pessoas preferem vir mais tarde e acabam por não vir porque o tempo é curto".

Entre os clientes, a TSF ouviu duas senhoras que diziam que esta segunda-feira decidiram ir mas cedo à feira, porque tinham receio de à tarde não encontrar os produtos que costuma comprar. No carrinho de compras levam oito dúzias de ovos, compra feita já a pensar no Natal.

Ao longo do recinto da Feira de Espinho há várias mesas com álcool gel que todos podem usar para desinfetar as mãos, assim como funcionários da autarquia e voluntários da Cruz Vermelha que medem a temperatura aos clientes.