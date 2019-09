Como estão os açorianos a preparar-se para a chegada do furacão Lorenzo

Ilha do Corvo © Global Imagens

As ilhas do grupo central e oriental do arquipélago dos Açores estão sob alerta vermelho, emitido esta segunda-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), depois de o furacão Lorenzo ter passado para a categoria 2. O furacão está a cerca de 1800 quilómetros dos Açores e deve chegar ao arquipélago na quarta-feira.

O Corvo é uma das ilhas que deverá ser afetada com a passagem do furacão. O autarca José Manuel Silva garantiu que estão a ser implementadas as medidas de prevenção.

"Aquilo que ficou decidido é obviamente tomar o máximo de precauções, tendo em conta também que o momento mais forte da passagem será durante a noite e as pessoas estejam em casa ou o melhor recolhidas possível", revelou à TSF José Manuel Silva.

José Manuel Silva garantiu que bombeiros e equipas da comissão municipal de Proteção Civil já estão preparados. 00:00 00:00

A palavra vai ser passada em locais públicos. No domingo foi na missa, esta segunda-feira será na escola, onde haverá uma palestra.

"Fazer chegar a todas as pessoas os avisos que a Proteção Civil for emitindo à medida que a evolução for acontecendo. Já o fizemos ontem. Aproveitámos a missa de domingo exatamente para fazer alguns alertas às pessoas", explicou o Presidente da Câmara Municipal do Corvo.

Escola vai fechar na quarta-feira. 00:00 00:00

O Corvo tem a postos uma equipa de 50 elementos, com alguns reforços que estão a chegar à ilha esta segunda-feira.

"Temos os seis elementos dos serviços florestais de outras ilhas que chegam cá esta segunda-feira por volta da hora de almoço. A nível de bombeiros contamos com mais de cinco que nesta altura se encontram no Corvo a prestar serviço só a nível do serviço de socorro do aeródromo, mas já estão convocados também para pertencer ao grupo de equipas que vão estar prontas para invervir caso seja necessário e da forma que for necessário", afirmou o autarca.

Presidente da Câmara Municipal do Corvo explicou que meios já tem preparados. 00:00 00:00

A Câmara de Santa Cruz, na ilha das Flores, garantiu que está tudo preparado para enfrentar o Lorenzo. Ouvido à instantes pela TSF, o autarca José Carlos Mendes adiantou que os quase quatro mil habitantes da ilha sabem exatamente o que fazer. As medidas de prevenção estão a ser aplicadas.

"Estamos a tomar as medidas que habitualmente se tomam nestas alturas, com redobrada preocupação, tendo em atenção a intensidade que com que o Lorenzo possivelmente nos irá afetar, especialmente a nível de linhas de água, ribeiras, toda a costa marítima e a nível das habitações: telhados portas e janelas", disse o presidente da Câmara de Santa Cruz das Flores.

José Carlos Mendes disse que estão preparados para a eventualidade de ter de alojar pessoas ou disponibilizar alimentação e serviços de saúde. 00:00 00:00

José Carlos Mendes disse que a corporação de bombeiros das Flores vai ser reforçada. Nestas alturas todos os meios são benvindos.

"Foram enviados alguns bombeiros para reforçar o nosso corpo de intervenção. A nível da saúde, o centro de saúde também vai reforçar os seus meios com pessoal que será enviado para alguma eventualidade que venha a ser necessária", sublinhou o autarca.

Furacão Lorenzo é tema de conversa nos cafés da ilha das Flores. 00:00 00:00

O Presidente da República já conversou ao telefone com o presidente do Governo Regional dos Açores. Vasco Cordeiro vai dar uma conferência de imprensa esta segunda-feira às 17h00, hora de Lisboa, para dar conta do que está a ser preparado para a passagem do furacão Lorenzo.