Tomar recebe mais uma edição da Festa dos Tabuleiros

O mordomo da festa deste ano acredita que um milhão de pessoas irá passar por Tomar nos próximos dez dias © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Começa este sábado em Tomar mais uma edição da Festa dos Tabuleiros, uma das mais antigas celebrações religiosas do país. Mário Formiga, o mordomo da festa deste ano, explicou que o evento pretende envolver toda a comunidade.

"São muitas pessoas, o concelho está todo envolvido. Isto é uma festa de união, de partilha e estão todos, direta ou indiretamente, envolvidos. Em relação ao cortejo dos rapazes vamos ter 1650 crianças a participar. No cortejo dos adultos estamos a falar de 618 tabuleiros que vão desfilar e de cerca de 1500 pessoas, mas depois temos as ruas todas enfeitadas, principalmente aqui no centro histórico. Isto envolve toda a comunidade tomarense", contou à TSF Mário Formiga.

O responsável acredita que um milhão de pessoas irá passar por Tomar nos próximos dez dias.

"No período de 1 a 10 de julho se calhar passaram aqui por Tomar perto do meio milhão de pessoas na última edição. Só no dia do cortejo principal tivemos a cerca de 600 mil pessoas. Isso somando agora todos os dias estou convencido de que perto de um milhão de pessoas passaram por Tomar de 1 a 10 de julho", recordou o mordomo da festa deste ano.

A Festa dos Tabuleiros, em Tomar, decorre entre este sábado e dez de julho.