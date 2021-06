Tony Carreira internado em Faro após problema cardíaco

© Gerardo Santos / Global Imagens

Por TSF 23 Junho, 2021 • 17:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cantor Tony Carreira foi, esta quarta-feira, alvo de uma intervenção vascular no hospital de Faro após um problema cardíaco. A TSF apurou que o artista, de 57 anos, está estável, encontra-se sob tratamento no serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e pediu reserva sobre a situação aos médicos que o trataram.

A Sony Music já confirmou, "como forma de esclarecer os fãs", que Tony Carreira foi internado e "que se encontra bem de saúde".

Já o Conselho de Administração do CHUA faz saber que "não presta nem prestará informações sobre o estado de saúde dos seus doentes/pacientes" e que tal é fruto "não apenas de uma obrigação legal decorrente da Lei de Proteção de Dados", mas também "porque tal recato é recomendável". O hospital admite, ainda assim, que possam ser abertas exceções "a pedido expresso dos próprios doentes, podendo ou não o CHUA aceder a tal solicitação".

"Não tendo o CHUA qualquer pedido e/ou solicitação de qualquer doente ou da sua família para que tal aconteça, não temos informações a prestar", encerra.