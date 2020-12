Tornar vacinação gratuita e universal na UE seria um "sucesso" da presidência portuguesa

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros © Mário Cruz/Lusa

Contribuir para a vacinação gratuita e universal dos europeus contra a Covid-19 é um dos objetivos da presidência portuguesa da União Europeia (UE), afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros em entrevista à TSF.

Em declarações no programa Estado do Sítio, transmitido este sábado na íntegra, Augusto Santos Silva considera que seria um "sucesso" que os outros Estados-membros adotassem a estratégia de vacinação segundo o modelo português."Há todas as condições para isso", considera o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Espera-se que a vacinação universal dessas vacinas possa começar nas próximas semanas", depois da aprovação da Agência Europeia do Medicamento.

A revisão da vacina Pfizer-BioNTech foi agendada para dia 21 de dezembro, o que significa que a Agência Europeia do Medicamento deverá aprovar nesse dia o uso da vacina na União Europeia.

No que diz respeito ao chamado Fundo de Recuperação e Resiliência ("Next Generation EU"), no valor de 750 mil milhões de euros, Portugal terá de supervisionar que todos os membros da União entreguem os seus planos de recuperação o mais rapidamente possível, para que sejam negociados com a Comissão Europeia. Isto ao longo de seis meses.

"A experiência da construção europeia mostra que há sempre eventos inesperados que complexificam os processos", mas também sempre maneira de contornar ou superar esses problemas, nota Santos Silva. É uma regra que também se poderá aplicar no caso do Fundo de Recuperação e Resiliência, considera.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espera ainda que a presidência portuguesa possa arrancar - já em fevereiro - com o lançamento do Horizonte Europa - o programa-quadro de investigação e inovação da UE, e terminar com o lançamento do programa Erasmus +.