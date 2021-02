Testes grátis, a variante que preocupa especialistas e outros destaques da manhã TSF

Testes rápidos à Covid-19 © Carlos Alberto/Global Imagens

Uma das novidades da reunião desta terça-feira no Infarmed, que surpreendeu os próprios especialistas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), foi o crescimento de uma variante do SARS-CoV-2 com semelhanças àquela que ficou conhecida como a variante da Califórnia. O epidemiologista João Paulo Gomes adiantou mesmo que é algo "surpreendente" de que "não estávamos à espera". A TSF apresenta-lhe, aqui, todos os pormenores desta descoberta.

