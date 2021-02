Torreenses organizam carnaval de seis dias na internet

© Reprodução Facebook

Por Rui Silva 12 Fevereiro, 2021 • 08:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de a câmara de Torres Vedras ter confirmado o cancelamento de todas as atividades de carnaval, um grupo de torreenses decidiu avançar com a realização de um carnaval na internet juntando os foliões através das redes sociais.

O projeto Carnaval em Casa nasceu no início deste mês e pretende "recriar os principais momentos do carnaval de Torres", disse à TSF Sérgio Lopes, um dos autores da ideia.

Na página do projeto na internet é possível ver que o programa de iniciativas online procura coincidir com os habituais momentos altos do carnaval de rua. Por exemplo, o corso escolar que habitualmente reúne 8 mil crianças das escolas nesta 6ª feira de manhã vai ser substituído por uma sessão de "Confinamento Escolar" que tem "um concurso para as crianças poderem mascarar-se em casa com os seus pais e verem os seus colegas mascarados, divertindo-se durante este confinamento".

Carnaval de Torres Vedras será festejado online 00:00 00:00

Outro dos pontos altos do programa online (que não é oficial e pode ser alterado) é o concurso de matrafonas na 2ª feira à noite. "Queremos que as matrafonas se mascarem, que venham para as salas de Zoom, para o nosso site e para as páginas de Facebook e que participem no concurso para poderem de alguma forma viver esse momento".

Até ao Enterro do Carnaval, na 4ª feira, estão previstas transmissões em direto na internet "com os DJ"s que habitualmente tocam nos vários palcos do carnaval de Torres". As sessões podem ser vistas em plataformas como Zoom, Facebook, Instagram e Youtube. No fim de semana passado estivemos em direto cerca de 9 horas durante o chamado Assalto ao Carnaval e tivemos quase 200 mil visualizações", diz Sérgio Lopes antes de concluir que "as pessoas estão ávidas de música de carnaval".

© Reprodução Facebook

O projeto Carnaval em Casa tem também uma vertente solidária. Os promotores conseguiram reunir o apoio de seis grupos carnavalescos da cidade e estão a divulgar as suas iniciativas. Numa delas, o grupo Fidalgos angariou online "em dois dias e meio" cerca de 1900 euros para comprar uma máquina de roupa para uma associação infantil de Torres Vedras.

Num município afetado por diversos surtos de covid-19 que em dezembro e em janeiro causaram sobressalto e luto no hospital e em diversos lares, o carnaval deste ano tem um "sabor diferente" e Sérgio Lopes acredita que os torreenses vão ficar em casa. "É possível que nalguma das noites alguém se junte em casa ou numa garagem para poder estar com mais 4 ou 5 amigos, mas pedimos que o façam em segurança. Estou em crer que para as ruas não virá ninguém".