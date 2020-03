Toyota Corolla é o Carro do Ano 2020 em Portugal

Por António Catarino 06 Março, 2020 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

O Toyota Corolla foi eleito Carro do Ano 2020 em Portugal, por um júri composto por 19 jornalistas em representação de igual número de órgãos de comunicação social, entre eles a TSF.

Em noite de gala do mundo automóvel, José Ramos, presidente e CEO da Toyota Caetano Portugal, com vasto currículo no setor, foi distinguido como Personalidade do Ano.

Após um alargado período de testes, que se prolongou por quatro meses, o júri votou como finalistas entre 28 modelos candidatos: BMW Série 1; Kia XCeed, Mazda 3HB, Opel Corsa, Peugeot 208, Skoda Scala e Toyota Corolla. Foi precisamente este último modelo a vencer a 37.ª edição da iniciativa promovida pelo Expresso e SIC Notícias, conquistando o Essilor/Troféu Volante de Cristal e sucedendo ao Peugeot 508.

A marca japonesa conquistou, no ano do regresso a esta iniciativa, o segundo triunfo, uma vez que vencera em 1993 com o Carina E, e arrebatou ainda o galardão Híbrido do Ano, uma das duas classes - a outra foi destinada aos elétricos -- instituídas pela organização, que decidiu acompanhar a tendência do mercado.

Numa altura em que os automóveis eletrificados ganham preponderância, fruto das novas leis antipoluição, o júri escolheu como grande vencedor um modelo híbrido.

O construtor nipónico tem uma experiência de duas décadas na área dos híbridos, que representaram, em 2019, mais de 52 por cento das vendas.

Vencedores das classes

Citadino do Ano - Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130 EAT8

Desportivo do Ano - BMW 840d xDrive Cabrio

Familiar do Ano - Skoda Scala 1.0 TSi 116cv Style DSG

Grande SUV do Ano - SEAT Tarraco 2.0 TDi 150cv Xcellence

SUV Compacto do Ano - Kia XCeed 1.4 TGDi Tech

Elétrico do Ano - Hyundai Ioniq EV

Híbrido do Ano - Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Mazda conquista Prémio Tecnologia e Inovação

A Mazda, com a tecnologia Skyactiv - X conquistou o Prémio Tecnologia e Inovação, graças à introdução do sistema SPCCI (a denominada ignição por compressão controlada por faísca).

O sistema permite que o bloco a gasolina consiga efetuar ignição por compressão, como se fosse um motor Diesel.

O objetivo dos engenheiros da marca é aumentar a eficiência, reduzindo os consumos e as emissões de CO2 e NOX.

José Ramos: Personalidade do Ano

O nome de José Ramos confunde-se com o da empresa que lidera e para a qual entrou há 52 anos. Figura de grande prestígio, é inconfundível no panorama empresarial português e além-fronteiras.

Engenheiro de formação, figura de grande prestígio no mundo automóvel, é presidente da ACAP (Associação do Comércio Automóvel de Portugal).