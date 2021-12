Trabalhador ferido com gravidade em explosão numa pedreira em Alcobaça

© Global Imagens (arquivo)

Um homem foi esta quinta-feira transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Coimbra com queimaduras graves devido a uma explosão numa pedreira em Meleanos, no concelho de Alcobaça, informaram os bombeiros.

O acidente ocorreu às 15:30 quando "dois trabalhadores efetuavam trabalho de rotina para a criação de acessos e remoção de detritos e se deu a explosão", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Alcobaça, Leandro Domingos.

Um dos trabalhadores, com 40 anos, sofreu ferimentos graves e "foi helitransportado para o Hospital Universitário de Coimbra com queimaduras de maior intensidade no rosto, peito e membros superiores, e de menor gravidade nos membros inferiores", acrescentou o comandante.

Um outro trabalhador, de 23 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Leiria.

A pedreira suspendeu a laboração para garantir a segurança dos meios de socorro, mas, de acordo com Leandro Domingos, "o local encontra-se em segurança e os trabalhos deverão ser retomados normalmente na sexta-feira".

No local estiveram 13 operacionais apoiados por seis veículos dos bombeiros de Alcobaça, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha, um helicóptero de Évora e a GNR.