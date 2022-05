Trabalhadores da EMEL em greve esta sexta-feira

Os trabalhadores da EMEL protestam por melhores condições de trabalho © Orlando Almeida / Global Imagens

Os trabalhadores da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) vão fazer greve esta sexta-feira em protesto por melhoria das condições de trabalho.

"Protestam por aumentos salariais, a atribuição de diuturnidades, o aumento do subsídio de penosidade e de turnos no transporte de valores", pode ler-se no comunicado.

Os trabalhadores já tinham ameaçado avançar com esta greve no mês passado, caso a administração não apresentasse uma contraproposta "séria" de aumentos salariais.