Trabalhadores da GALP querem que Estado assuma posição maioritária na empresa

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Rita Costa 22 Setembro, 2021 • 11:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Central de Trabalhadores da Galp insiste que a lição certa é obrigar a empresa a reverter o encerramento da refinaria de Matosinhos e a readmitir os funcionários. Os representantes dos trabalhadores sublinham que não ficaram esclarecidos com o artigo de opinião no qual António Costa reafirma as críticas à Galp pelo processo de encerramento da refinaria. Para esta comissão as lições que devem ser dadas à empresa passam pela utilização justa do Fundo de Transição e pela aplicação da legislação para a proteção dos trabalhadores e pela garantia de que o destino dos terrenos vai ser escolhido com cuidado.



"No essencial, para nós é um não-esclarecimento. Apesar de o senhor primeiro-ministro pretender esclarecer, não esclarece nada, ou pelo menos lança mais confusão sobre o problema", afirma o coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da GALP numa primeira reação ao artigo de opinião de António Costa.

Em declarações à TSF, Hélder Guerreiro aplaude as críticas do primeiro-ministro à GALP, mas lamenta que António Costa não responda à questão que os trabalhadores querem ver respondida: O Estado " vai finalmente assumir uma posição maioritária enquanto acionista na GALP"? Só assim , defende o coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da GALP, o governo poderia reverter o encerramento da refinaria e os despedimentos.



O desmantelamento da refinaria de Matosinhos já começou, mas Hélder Guerreiro está convencido que ainda é possível reverter o processo. "Há muitas unidades que ainda estão operacionais e que podem ser reativadas num curto espaço de tempo e com um investimento reduzido", assegura.

Quanto ao Fundo de Transição Justa, para a formação dos trabalhadores que perderam o posto de trabalho na refinaria de Matosinhos, a Comissão de Trabalhadores lembra que cabe ao governo apresentar uma proposta à comissão europeia, o que ainda não fez. Hélder Guerreiro, coordenador da Comissão Central de Trabalhadores revela, em declarações à TSF, que foi essa a informação que lhes chegou por parte do gabinete da comissária europeia Elisa Ferreira.