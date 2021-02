Trabalhadores da refinaria de Matosinhos convictos da reversão do encerramento

© Amin Chaar / Global Imagens

Por Sónia Santos Silva 15 Fevereiro, 2021 • 19:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da refinaria da Galp em Matosinhos saíram da reunião com a administração da empresa sem novidades, mas ainda convictos de que vão conseguir reverter a decisão de encerramento do complexo. Em declarações à TSF, o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores do Norte aponta até algum desconforto com a mobilização que tem sido feita em defesa dos postos de trabalho.

A administração garante que o encerramento "é uma decisão fechada", mas Telmo Silva diz que é possível notar que "existiu uma tomada de decisão muito precipitada" e que há agora uma avaliação "do impacto dos produtos que vão deixar de ser produzidos" e do custo da sua importação.

Administradores "não estavam à espera de uma resposta como a que estão a ter". 00:00 00:00

Telmo Silva realça também que os administradores "não estavam à espera de uma resposta como a que estão a ter por parte dos trabalhadores", algo que está a dar motivação para "continuar nesta senda e reverter a decisão".

Plenário junto à câmara do Porto a 25 de fevereiro

O silêncio de Rui Moreira também surpreende estes trabalhadores, que realizam no dia 25 de fevereiro um plenário "com todos os trabalhadores e famílias junto à câmara municipal do Porto".

Telmo Silva diz mesmo não entender porque é que o autarca "até hoje não teceu qualquer declaração" sobre uma decisão que "vai empobrecer o Norte do país e afetar o Porto".

Telmo Silva deixa críticas à ausência de Rui Moreira. 00:00 00:00

"Noutras situações equiparáveis foi o primeiro a sair em defesa da região Norte do país", aponta o dirigente sindical. "Queremos a continuação da refinaria a trabalhar, a modernizar-se, a criar riqueza para o país e a manter rendimento à população, trabalhadores e região", reforça.

A Galp anunciou em dezembro de 2020 a intenção de concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos este ano.

A decisão põe em causa 500 postos de trabalho diretos e 1.000 indiretos, conforme estimativas dos sindicatos.

Depois de um plenário de trabalhadores junto à Câmara Municipal de Matosinhos a 12 de janeiro, estes manifestaram-se a 02 de fevereiro em frente à sede da Galp e à residência do primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa.

O Estado é um dos acionistas da Galp, com uma participação de 7%, através da Parpública.