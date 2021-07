Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa realizam greve de 24 horas na sexta-feira

Atualmente, o ordenado médio de um trabalhador da RL é de cerca de 700 euros © Marco Leal

Os trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (RL) vão realizar na sexta-feira uma greve de 24 horas para reivindicar uma atualização salarial, sublinhando que o seu salário é equiparado ao ordenado mínimo nacional.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (SITRL) e abrangerá os cerca de 600 motoristas, segundo adiantou à agência Lusa o sincalista João Casimiro.

"Não faz sentido um motorista de transportes públicos com a responsabilidade que atualmente tem e sujeito à pandemia, como nós temos estado, com o ordenado mínimo nacional. Ainda para mais somos uma classe especializada", justificou o presidente do SITRL.

Atualmente, o ordenado médio de um trabalhador da RL é de cerca de 700 euros (brutos) enquanto o ordenado mínimo nacional é de 665 euros.

João Casimiro ressalvou que a ação de protesto, que decorrerá na sexta-feira durante 24 horas, acontece depois de o sindicato, após "várias tentativas", não ter conseguido chegar a um entendimento com a administração da empresa.

"Eu sei que é complicado e não era de todo a nossa intenção, ainda para mais nesta altura [pandemia]. Nós não queremos ser de todo um meio para aumentar a transmissão da Covid, mas também temos as nossas razões", apontou.

O presidente da SITRL referiu ainda que os trabalhadores "assegurarão os serviços necessários à segurança e manutenção dos equipamentos e instalações" e também a "prestação dos serviços mínimos e indispensáveis à satisfação das necessidades da empresa".

A Lusa contactou fonte da Rodoviária de Lisboa, mas não obteve resposta. A Rodoviária de Lisboa serve os concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, servindo cerca de 400 mil habitantes.