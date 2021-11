Trabalhadores da Transtejo cumprem hoje quinto e último dia de greve

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por Lusa 12 Novembro, 2021 • 06:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da Transtejo cumprem hoje o quinto e último dia de greve parcial, de três horas por turno, que abrange todas as categorias profissionais, por considerarem que as suas reivindicações têm sido ignoradas pela empresa e pelo Governo.

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), os trabalhadores "voltam à luta porque durante quase um ano a administração/Governo ignoraram as reivindicações dos trabalhadores e as soluções que lhes foram apresentadas".

Relativamente ao modelo da greve parcial, o sindicalista da FECTRANS Paulo Lopes explicou que o primeiro dia, na segunda-feira, foi dirigido aos mestres, o segundo dia aos maquinistas, o terceiro dia ao pessoal comercial e administrativo, o quarto dia aos marinheiros e manutenção e no quinto e último dia, hoje, "todos os trabalhadores da Transtejo estão em greve".

As reivindicações dos trabalhadores são relativas a este ano, e "podem ser suportadas pelos orçamentos da empresa e do Estado", pelo que a situação entretanto criada pelo chumbo da proposta orçamental e marcação de eleições legislativas "não inviabiliza situações, basta haver vontade do Governo", referiu o sindicato.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (CHTP) cumpre também hoje uma greve geral, tendo o líder sindical Sebastião Santana, afirmado na quarta-feira, que os trabalhadores vão fazer "uma grande greve" em protesto contra a atualização salarial de 0,9% proposta pelo Governo.

"Uma coisa é certa: dia 12 será uma grande greve da Administração Pública", afirmou o dirigente sindical no final de uma ronda negocial com uma equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) tinha marcado uma greve igualmente para hoje contra a desvalorização dos salários e carreiras da administração pública, mas desmarcou-a na semana passada face ao cenário de dissolução da Assembleia da República, por entender que "a mobilização dos trabalhadores deve ser aproveitada para um momento mais adequado", nomeadamente para a discussão do futuro OE, caso não seja melhor do que aquele que foi chumbado.

Os trabalhadores da Transtejo, juntamente com os da Soflusa, fizeram várias greves parciais durante este ano, a última das quais em 21 de setembro, devido a falhas nas negociações salariais entre a administração da empresa e os sindicatos, tendo o Ministério do Ambiente reunido igualmente com os sindicatos na tentativa de desbloquear a situação.

No site da empresa, a Transtejo avança que "não é possível garantir o serviço regular de transporte fluvial" durante a realização da greve, sendo que os terminais e estações vão estar encerrados durante os mesmos períodos "por motivos de segurança".

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.