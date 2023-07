Trabalhadores da Valorsul marcam greve para os primeiros dias da JMJ

A Valorsu é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos recicláveis e resíduos sólidos urbano © Jorge Amaral/Global Imagens

Por Lusa 12 Julho, 2023 • 21:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores da ​​​​​​​Valorsul, empresa responsável pelos resíduos da região de Lisboa e Oeste, convocaram uma greve entre 31 de julho e 2 de agosto, coincidindo com o início da Jornada Mundial da Juventude, divulgaram esta quarta-feira os sindicatos.

"Chegou-se a um ponto em que a empresa não avança naquilo que são as suas intenções e os trabalhadores entenderam que há um conjunto de matérias que, não tendo sido respondidas, não abdicam delas, nomeadamente como um aumento dos salários que permita fazer face ao aumento do custo de vida", disse, em declarações à TSF, Dario Ferreira do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Ouça as declarações de Dario Ferreira. 00:00 00:00

De acordo com o pré-aviso de greve, entregue pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, a paralisação visa reivindicar um aumento de salário, reduzir o horário semanal em duas horas, aumentar o número de dias de férias e exigir a aplicação do Acordo de Empresa.

A greve na Valorsul, sediada no concelho de Loures, vai ter lugar entre as 00h00 do dia 31 de julho e as 00h00 de 2 de agosto, coincidindo com o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre na região de Lisboa entre 1 e 6 de agosto.

A Valorsul, com cerca de 450 trabalhadores, é a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos recicláveis e resíduos sólidos urbanos produzidos em 19 concelhos das regiões de Lisboa e Oeste.