Trabalhadores das Águas de Portugal pedem uma "atualização efetiva da tabela salarial"

Os trabalhadores das Águas de Portugal "exigem que haja resposta às suas reivindicações"

Ativistas e trabalhadores das Águas de Portugal concentraram-se esta quinta-feira junto do Ministério das Finanças, em Lisboa, para contestarem do que dizem ser a imposição da atualização salarial de 0,9%, à semelhança do que aconteceu para a administração pública.

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, explica à TSF que os trabalhadores querem respostas para as suas reivindicações. "O Conselho de Administração diz que isto é uma imposição do Governo, da tutela que é o Ministério das Finanças. Os trabalhadores não aceitam isto e exigem que haja resposta às suas reivindicações, nomeadamente em relação à tabela salarial, já que estes 0,9% representam uma alteração de meia dúzia de cêntimos por dia para os níveis mais baixos da tabela salarial. Não é aceitável", afirmou.

De acordo com Isabel Camarinha, está a ser retirada a capacidade de negociação coletiva: "É uma empresa com contratação coletiva e o Governo farta-se de dizer que quer dinamizar a contratação coletiva, mas nada faz para que isso aconteça. E quando é o Governo que tem a capacidade e o poder de negociar, não negoceia."

Uma das reivindicações é a do aumento dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores da empresa. A secrtária-geral da CGTP pede "que de facto haja negociação no âmbito da revisão do contrato coletivo de trabalho, com atualização efetiva da tabela salarial que garanta o aumento dos salários dos trabalhadores, o aumento do poder de compra, e não este simulacro de contratação, o que, pelo contrário, é a negação da negociação".

Este protesto seguiu-se a uma reunião entre os trabalhadores e o Conselho de Administração na segunda-feira, na qual, de acordo com Isabel Camarinha, não houve negociação e o Conselho de Administração passou o recado que trazia do Ministério das Finanças.