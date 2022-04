Trabalhadores do metro de Lisboa fazem esta sexta-feira greve parcial das 05h00 às 10h00

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Lusa 22 Abril, 2022 • 06:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa cumprem hoje uma nova greve parcial, entre as 05h00 e as 10h00, pelo que a circulação só deverá ser retomada a partir das 10h30.

"Sindicatos representativos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. apresentaram pré-aviso de greve para os próximos dias 14 e 22 de abril entre as 05h00 e as 10h00, pelo que se prevê que o serviço de transporte seja afetado no período determinado por estas greves", lê-se num comunicado divulgado pela empresa.

O Metropolitano de Lisboa prevê que o serviço de transporte seja retomado a partir das 10h30.

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e a 01h00.

Além da paralisação do dia 14, os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa já tinham realizado uma greve parcial (05:00-09:00) nos dias 11 e 18 de março, alegando a "falta de condições de trabalho na área operacional dos maquinistas.

Segundo disse à Lusa na semana passada Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), a paralisação convocada para dia 14 e hoje assenta nos mesmos pressupostos das duas greves parciais realizadas em março.

"É a continuação da luta anterior. Portanto, tem a ver com as condições de trabalho da área operacional dos maquinistas e das chefias do posto de comando central. Infelizmente, ainda não se conseguiu chegar a acordo, o que motiva a continuação da luta", justificou a sindicalista.

Segundo Anabela Carvalheira, os sindicatos pretendem que a empresa "coloque em prática uma série de compromissos assumidos para com os trabalhadores há muito tempo".

Em janeiro, maquinistas e inspetores do Metropolitano de Lisboa enviaram um ofício ao conselho de administração da empresa com as reivindicações dos trabalhadores, não descartando novas formas de luta, como a greve, caso as suas pretensões não fossem atendidas.

Na altura, deram um prazo de oito dias à empresa para que fosse dada uma resposta e apontadas soluções, sendo que há cerca de 300 pessoas no universo de trabalhadores maquinistas, encarregados e inspetores de tração.