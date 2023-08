Trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais em greve. Adesão ronda os 90%

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Os trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) cumprem, esta segunda-feira, um dia de greve, exigindo um aumento salarial para fazer face à subida do custo de vida.

Francisco Figueiredo, dirigente da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal que representa o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, explica à TSF que a paralisação deve-se ao "aumento brutal do custo de vida". Face a esse aumento, o Governo "não atualizou o subsídio de alimentação nem o salário intercalado", nota.

O dirigente aponta para uma adesão a rondar os 90%, no entanto, "os serviços mínimos estão garantidos" para o Hospital de São João, Pedro Hispano, Santo António e Magalhães Lemos.

Francisco Figueiredo acrescenta que foi efetuado um pedido de reunião para que sejam negociadas junto da empresa melhores condições de trabalho, para que haja uma "redução do horário de trabalho e reforço do pessoal".