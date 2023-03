Trabalhadores dos bares da CP sentem-se "a bola" de um pingue-pongue entre ministérios

© Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Com a empresa que detinha a exploração dos bares dos comboios da CP, a Apeadeiro 2020, prestes a entrar em insolvência, e sem que o pedido de autorização para abrir um concurso que permita encontrar uma nova concessionária tenha chegado às Finanças, os trabalhadores dizem sentir-se "a bola" de um jogo de "pingue-pongue" entre ministérios.

Recebidos esta tarde no Ministério das Finanças, os trabalhadores ficaram a saber que as Infraestruturas ainda não pediram autorização para a abertura do concurso público na CP, desmentindo assim o que secretário de Estado das Infraestruturas lhes tinha transmitido.

Informações transmitidas aos trabalhadores desmentem as do secretário de Estado. 00:00 00:00

Em declarações à TSF, Luís Batista, dirigente do Sindicato da Hotelaria do Sul e trabalhador destes bares, deu conta de que estes dados não deixam os trabalhadores descansados. Embora a empresa possa entrar em insolvência "ainda hoje", não há nenhum documento à espera de autorização do Ministério das Finanças, ao contrário do que tinha dito "anteontem o secretário de Estado Frederico Francisco".

"Estamos novamente com uma mão-cheia de nada", lamenta o representante destes trabalhadores que têm vindo a ver a sua situação financeira "agudizar-se" desde janeiro.

"Dois meses de salário, e mais qualquer coisa, não foram pagos aos trabalhadores." 00:00 00:00

"Os salários de janeiro não foram corretamente pagos, todo o salário de fevereiro não foi pago e, estando já a dia 24, muito próximos do final do mês, não será também pago o salário do mês de março pela Apeadeiro 2020." Feitas as contas, pelo próprio, são "dois meses de salário, e mais qualquer coisa, que não foram pagos aos trabalhadores".

Perante este cenário, Luís Batista fala de um "jogo de pingue-pongue" entre os ministérios das Infraestruturas e das Finanças em que "os trabalhadores são a bola".

Por não quererem ser essa bola, os trabalhadores reúnem-se esta tarde em plenário na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, para decidir como "endurecer e continuar o processo de radicalização das formas de luta"

Na mesma estação decorre, a partir das 18h30, um concerto em solidariedade para com os trabalhadores: a participação é livre e decorre, ao mesmo tempo, uma recolha de "produtos alimentares e de higiene".

A CP disse, a 17 de março, que iniciou os procedimentos legais para lançar um novo concurso para o serviço de bares nos comboios de longo curso, depois de avançar com a resolução do contrato com a Apeadeiro 2020.

A empresa deixou de pagar salários, estando o serviço suspenso há algumas semanas nos bares dos comboios. Os trabalhadores estão em greve desde 1 de março e têm-se mantido em vigília nas estações de Campanhã, no Porto e de Santa Apolónia, em Lisboa.