Trabalhadores dos bares dos comboios da CP suspendem luta após contrato com Newrail

Os trabalhadores dos bares dos comboios suspenderam a luta que mantinham desde 1 de março, na sequência da assinatura do novo contrato de concessão do serviço de refeições entre a CP e a Newrail, foi anunciado este sábado.

"A administração da CP informou ontem [sexta-feira] os representantes dos trabalhadores dos bares dos comboios que assinou um novo contrato de concessão do serviço de refeições dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades com a empresa Newrail -- Restauração e Serviços", lê-se no comunicado enviado pela Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht).

Desta forma, os trabalhadores decidiram suspender a luta e as vigílias que mantinham à porta das estações de Campanhã e Santa Apolónia, desde o dia 1 de março, tendo em conta o compromisso da nova empresa de assumir os contratos de trabalho dos trabalhadores no dia 1 de maio, refere a mesma nota.

Segundo a Fesaht, "os trabalhadores passam agora para a nova empresa com todos os direitos e regalias, incluindo a antiguidade, e vão receber os três meses de salários em atraso".

A federação de sindicatos sublinhou, porém, que os trabalhadores vão continuar a luta até à sua reintegração nos quadros da CP.

O novo contrato de concessão tem início m 01 de maio e termo em 31 de dezembro deste ano.

Os trabalhadores têm o objetivo de passar para os quadros da CP, "no mínimo, no dia 1 de janeiro de 2024", realçou a Fesaht.

A CP, a nova empresa de prestação de serviços e a Fesaht reúnem-se na terça-feira, no Ministério do Trabalho, a pedido dos sindicatos, "para esclarecer alguns pontos pendentes".