Trabalhadores dos CTT estão esta sexta-feira em greve por aumentos salariais

Os trabalhadores dos CTT estão esta sexta-feira em greve, depois de a administração ter posto "fim às negociações salariais", esperando-se, por isso, perturbações na distribuição do correio, apesar da empresa ter posto em marcha um plano de contingência.

Os CTT alertaram para a possibilidade de existirem perturbações na distribuição do correio devido à greve, que lamentaram, garantindo que foi preparado um plano de contingência para minimizar os impactos.

"A empresa não quer dialogar com os trabalhadores e com os sindicatos. Fez um ato de gestão. Sabemos dos lucros e da sua distribuição. Há pessoas, ao fim de 12 anos, ainda a receber o salário mínimo", afirmou, na quarta-feira, o secretário-geral do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), José Arsénio, em declarações à Lusa.

A estrutura sindical, afeta à UGT, lamentou ainda a perda da qualidade do serviço, o que defendeu não ser culpa dos carteiros, embora haja registo de agressões contra estes profissionais.

José Arsénio referiu que a empresa tem dito que os padrões da concessão não estão bem, vincando que "quem mete a concessão a concurso é que mete as condições".

Assim, sublinhou que o "Governo não fez um bom serviço à população", acrescentando que o texto da concessão ainda não é conhecido.

"A situação preocupa-nos bastante porque mete em causa o serviço da empresa. O serviço postal universal representa 50% do valor financeiro do grupo", indicou.

Os trabalhadores afirmam também estar indignados com um aumento de 7,50 euros, "através da aplicação de um ato de gestão", sem negociar com os sindicatos.

Por outro lado, não querem fazer horas extraordinárias, que não são remuneradas, e apelam à revisão dos valores do abono para falhas.

"A UGT tem como princípio o diálogo social e a concertação. Quando tal não é possível, a greve é o único caminho possível para salvaguardar os interesses dos trabalhadores e da população", concluiu o secretário-geral do SINDETELCO.

O plano de contingência dos CTT prevê a antecipação da distribuição para o feriado e a mobilização de meios no sábado seguinte, "quando tal se justifique, para recuperar eventuais atrasos".

Apesar de assegurarem que respeitam o direito à greve, os CTT "repudiam" as datas escolhidas pelos sindicatos e as razões para a sua realização.

A empresa detalhou que vai avançar com um aumento mínimo de 7,5 euros para os trabalhadores com os salários mais baixos, no âmbito do Acordo da Empresa.

O aumento em causa aplica-se aos trabalhadores com um salário base mensal entre 705,01 euros e 2.853,17 euros a 31 de dezembro de 2021.

Por outro lado, aos trabalhadores abrangidos pela evolução do salário mínimo nacional é garantida uma subida mínima de 7,5 euros face à remuneração base mensal que recebiam a 31 de dezembro do ano passado.

Num comunicado divulgado na mesma altura, a Associação Nacional de Responsáveis de Distribuição (ANRED) considerou que esta greve "não resolve qualquer problema, prejudica os portugueses e é oportunista, uma vez que foi convocada para um dia após o feriado nacional e antes do início de um fim de semana".

A associação notou que, apesar do "continuado contexto de dificuldades", algumas organizações decidiram convocar a greve geral por discordarem do aumento de 7,50 euros.

Perante o contexto em causa e a "forte quebra" na atividade da empresa, a ANRED disse que os ajustes salariais têm que ser coerentes e efetuados "de forma ponderada", vincando que a greve é "inoportuna e em nada contribui para os interesses dos trabalhadores".

A associação assegurou que quer salários justos para os trabalhadores, ressalvando que também defende que isso seja feito de maneira a preservar os postos de trabalho e a sustentabilidade da empresa.

"A ANRED entende que esta greve apenas vai contribuir para a deterioração do serviço postal e da qual qualidade, em nada contribuindo para a preservação dos postos de trabalho e para a sustentabilidade da empresa", apontou, pedindo a todos os trabalhadores "que digam não a esta greve".

Os CTT têm 12.015 trabalhadores em Portugal, 2.356 pontos e mais de 5.000 agentes Payshop.

Em 2021, a empresa transportou 484,6 milhões de objetos de correio endereçado e 73,8 milhões de objetos expresso.