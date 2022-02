Trabalhadores excluídos de apoios, o Portugal de 2030 e outros destaques TSF

Fundação Calouste Gulbenkian © DR

O Prolongamento do Apoio Extraordinário aos Trabalhadores até ao fim deste mês tinha sido aprovado pelo Governo. Contudo, conta o jornal Público na manhã desta sexta-feira, dezenas de pedidos estão a ser recusados pela Segurança Social.

Dentro de dez anos, Portugal pode estar a apostar em setores como a aeronáutica, o espaço e a exploração de oceanos, e a aproveitar todas as potencialidades do digital e do 5G para promover a coesão do território. As hipóteses estão em aberto e são trazidas à luz pelo projeto Foresight Portugal 2030, divulgado esta sexta-feira pela Fundação Calouste Gulbenkian e resumido pela TSF.

Esta sexta-feira marcou a última entrevista a deputados que abandonam o Parlamento depois das últimas eleições legislativas. Numa entrevista conduzida por Fernando Alves, na Manhã TSF, José Cesário assistiu "com tristeza" ao episódio que obrigou a repetir a votação do círculo da emigração nas últimas legislativas. Assim, defendeu que a celeuma "acabou por se dar a ideia de que este setor estava relativamente ignorado", e só encontra, por isso, "uma virtude" em todo o processo: fará com que este círculo não volte a ser ignorado, espera o parlamentar do PSD. Durante a semana passaram pelas ondas da rádio José Manuel Pureza, Telmo Correia, António Filipe e Jorge Lacão.

O médico Filipe Froes foi o convidado do programa Em Alta Voz da TSF e DN. O pneumologista acredita que a pandemia foi vencida pela ciência e pela população, que confiou na ciência; e defende que deve haver um plano nacional de combate ao Longo Covid.

Chegou, dois anos depois do início da pandemia, o primeiro surto comunitário de Covid-19 às Ilhas Salomão, um território em que é possível agora constatar o peso da testagem, da vacinação e do sistema de saúde na gestão da pandemia. À TSF, Clement Manuri, secretário-geral da Cruz Vermelha, revelou a dificuldade de fazer chegar meios às zonas rurais das ilhas. "Quando vamos para as comunidades é que temos pela frente o desafio, porque, nessas pequenas vilas, os cuidados médicos nas clínicas são muito básicos, e normalmente não têm, nem oxigénio, nem testes rápidos", confessou.

O combate à pandemia continua no continente africano. Esta sexta-feira, o Egito, Quénia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia tornaram-se os primeiros seis países que vão receber a tecnologia necessária para produzirem vacinas mRNA no continente africano, anunciou esta sexta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A AFP avançou, durante a manhã desta sexta-feira, que o Reino Unido colocou o exército em alerta e que as escolas estão preparadas para fechar depois de os meteorologistas terem emitido um raro aviso de "perigo de vida" devido a ventos extremos e inundações causados pela tempestade Eunice.

Todos os dias, uma equipa da Porto Ambiente visita diferentes espaços comerciais da cidade, desde lojas de roupa, a cafés ou restaurantes, para perceber se os resíduos são tratados corretamente. Estas equipas percorrem, em média, 10 a 15 km por dia e a TSF acompanhou o grupo numa das manhãs.

Há seis milhões de franceses "mal inscritos ou não recenseados" para as eleições presidenciais de abril, alerta a associação "Votou". A ONG conduz uma campanha, porta a porta, para sensibilizar os eleitores e, assim, travar a abstenção. Ouça a reportagem TSF sobre as iniciativas para incentivar os cidadãos a se inscreverem nas listas eleitorais ou a recensear-se.