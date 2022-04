Trabalho com pescadores finalista do Prémio Europeu Natura 2000

Por Maria Augusta Casaca 06 Abril, 2022 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os pescadores conhecem bem o problema. Nas suas redes e artes de pesca é frequente encontrarem aves marinhas presas e mortas. As aves são atraídas pelo peixe e verifica-se a sua captura acidental, "ficam presas e acabam por morrer afogadas". Por esse motivo, entre 2018 e 2021 a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) desenvolveu o projeto MedAves Pesca - "Pescadores e aves marinhas, aliados pelo mar", que é agora um dos 21 finalistas do Prémio Europeu Natura 2000, promovido pela Comissão Europeia.

Ana Almeida, da SPEA, foi a coordenadora do projeto que tentou mitigar esta captura acidental de aves marinhas. Envolveram na iniciativa alguns pescadores de Peniche e, à volta da Ilha das Berlengas, homens do mar e técnicos de conservação fizeram um primeiro teste com um sistema de luzes nas redes de pesca que, debaixo de água, pudessem ser visíveis para as aves. O processo não resultou e então desenvolveram o "papagaio afugentador".

Ouça as explicações de Ana Almeida à TSF. 00:00 00:00

"Uma espécie de papagaio de papel em forma de ave de rapina, que evita que alcatrazes, gaivotas e pardelas se aproximem das embarcações de pesca. Ao verem a silhueta de um predador, as aves mantêm a distância, e previne-se assim que fiquem presas", explica à TSF.

Como este processo não afeta as capturas de peixe, os pescadores mostraram-se agradados, alguns mantiveram o "papagaio afugentador" nos seus barcos e, no futuro, a SPEA gostaria de replicar a iniciativa em mais barcos da comunidade piscatória de Peniche e de outros locais do país.

Ana Almeida considera que "ser finalista do prémio Natura 2000 é um reconhecimento da importância de trabalhar de perto com as comunidades: quem vai implementar estas medidas são os pescadores, portanto eles têm de estar envolvidos em todo o processo".

O projeto será avaliado por um júri mas qualquer cidadão poderá votar até dia 27 de abril.