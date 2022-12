Trabalho prévio de limpeza em Sacavém evitou inundações "mais graves"

A situação mais grave registada pelos Bombeiros de Sacavém foi o aluimento de terras que levou ao corte da Estrada Nacional 250 © António Pedro Santos/Lusa

Por Bruno de Sousa Ribeiro com Cátia Carmo 13 Dezembro, 2022 • 20:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chuva persistente da última noite levou a que se registassem 52 ocorrências em Sacavém, mas se não fosse o trabalho prévio das juntas de freguesia na limpeza da via e do resto do concelho, os estragos podiam ter sido bem maiores. Quem o garante é o comandante Armando Baptista, dos bombeiros voluntários da localidade.

"Temos uma ou outra situação de desalojados, mas felizmente houve um trabalho prévio das juntas de freguesia na limpeza de via e do concelho em si que ajudou muito no nosso trabalho. Podíamos ter aqui uma situação muito complicada, mais grave ainda do que esta", contou à TSF Armando Baptista.

A situação mais grave desta terça-feira foi o aluimento de terras que levou ao corte da Estrada Nacional 250, mas até esse problema já está resolvido.

"O elevado número de pedidos limita-nos a capacidade de resposta. Contudo, estamos sempre ligados ao posto de comando de Loures onde estão as autoridades que nos apoiam, nomeadamente o presidente da câmara, que está lá em permanência e nos apoia em algumas necessidades que possamos ter", acrescentou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou esta terça-feira centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.