Traçado de gasoduto chumbado em 2018, Cristiano Ronaldo afastado e outros destaque TSF

Cristiano Ronaldo © Adam Vaughn/EPA

O nó foi desamarrado. Portugal, Espanha e França chegaram a acordo para acelerar as interconexões ibéricas que prevê um gasoduto marítimo para transportar também hidrogénio 'verde'. António Costa diz que "termina um bloqueio histórico", enquanto Marcelo Rebelo de Sousa considera que "prevaleceu o bom senso". Fernando Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, revela à TSF que o projeto se faz em "dois ou três anos". Um traçado da REN para um gasoduto ibérico foi chumbado em 2018.

A bola rolou, mas Ronaldo ficou sentado no banco até que, perto do apito final, levantou-se, mas rumo aos balneários. O Manchester United não gostou e afastou o internacional português da próxima partida.

Ainda por terras de sua majestade, mais uma história que se contou na crise política do Reino Unido. A primeira-ministra, Liz Truss, demitiu-se esta quinta-feira, ao fim de 45 dias na liderança do Governo.

Por cá, mas com um olho na guerra na Ucrânia, o envio dos Kamov de Portugal para os ucranianos levantou uma acusação de "violação das obrigações contratuais" por parte da Rússia. Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, recusa um conflito democrático: "Não estamos preocupados em satisfazer a Rússia."

Nesta quinta-feira, os 125 euros de apoio do Estado começou a cair nas contas bancárias dos portugueses. A ânsia das pessoas levou a que muitas consultassem o Portal das Finanças, o que deixou a plataforma sobrecarregada.

Nos bancos aconteceu o mesmo. As aplicações de homebanking da Caixa Geral de Depósitos, do Santander e do Novo Banco também tiveram problemas. A origem do problema não foi confirmada.

Dezenas de timorenses, sem trabalho e rendimentos, estão sem teto e comida. Norberto trabalhou na agricultura, mas rapidamente ficou sem emprego. As ruas de Lisboa foram a única solução, mas a falta de comida e o frio que se avizinha preocupam Norberto e Agostinho, que falaram com a TSF. Conheça as histórias.

No Parlamento, e apesar da maioria absoluta, o Governo mantém o diálogo com os parceiros da esquerda. PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre foram convidados pelo Executivo para reuniões sobre o Orçamento do Estado para 2023.

À TSF, o responsável em Portugal pela Check Point Software, Rui Duro, avisa que os postos de carregamento de veículos elétricos são equivalentes às redes de infraestruturas críticas, o que as leva a estarem expostas a ciberataques.

De regresso à Assembleia da República, o aumentar o salário mínimo voltou a ser tema. O PCP apresenta, de novo, a proposta do aumento para 850 de euros, já o Chega quer que chegue aos 900 em 2023.