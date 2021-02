Tradição dos borrachos regressa à mesa do Carnaval de Elvas

© Roberto Dores/TSF

Vitória Mendes - ou Vitorica, como prefere ser chamada - já fez a massa, com banha, farinha e água. Enquanto os borrachos fritam no óleo, explica o que está na origem do nome da iguaria que vai às mesas de Elvas pelo Carnaval. "Chamam-se borrachos porque são feitos com vinho branco. Os gajos eram bêbados", explica em tom irónico, abrindo a porta à previsível influência da vizinha Espanha nesta cidade de fronteira. É que, do lado de lá da raia, estar "borracho" significa ter bebido em excesso.

Antes dos borrachos entrarem no óleo a ferver, há que tender a massa para fazer os círculos que lhe vão dar a forma. "Com um copo virado com a boca para baixo, pressionamos e cortamos a massa para fazer a argola e, com um dedal, fazemos o buraquinho ao meio", revela, alertando que "a ciência" está depois na estratégia utilizada para fritar a massa.

"À medida que os borrachos vão fritando, temos que lhes ir deitando óleo por cima com uma escumadeira, para eles ficarem empolados e já com aquele bom aspeto", ressalva Vitória Mendes, contando à TSF que esta tradição resistiu pelas décadas na sua casa, desde o tempo dos avós, como se de um prolongamento da época de Natal se tratasse, em versão doçaria.

Recorda como antigamente a família costumava guardar algum recheio das azevias no Natal (à base de grão, gila ou amêndoa) para fazer os doces de Carnaval. "Mas isso eram tempos de pobreza. Hoje estamos sempre a queixar-nos, mas temos tudo, somos ricos. Só precisamos de nos preocupar em manter estas tradições tão bonitas das nossas terras", assume.

Também por isso, este ano decidiu, por conta e risco, promover os borrachos de Carnaval no seu perfil do Facebook, onde ficou famosa em tempos de pandemia, através de animados diretos que reuniram milhares de seguidores. Um vídeo tornou-se mesmo viral ao ponto de ir bem para lá do milhão de visualizações.

Nos últimos anos, muitas famílias de Elvas já estavam deixar passar o Carnaval sem os borrachos, mas, por estes dias, Vitorica tem sido surpreendida com dezenas de contactos a pedirem-lhe a receita, a partir do momento em que partilhou o resultado de alguns exemplares na rede social.

"Gosto de saber que há muitas pessoas a fazerem borrachos e tenho muito prazer em ensinar o que sei, porque a mim também me ensinaram", resume.

Depois de fritos, os borrachos são polvilhados com açúcar e estão prontos a comer.