Tráfico de droga: 12 detidos em operação da PSP em três freguesias de Lisboa

Doze pessoas foram detidas hoje no âmbito da operação especial de prevenção criminal desenvolvida em três freguesias de Lisboa, seis das quais são suspeitas de tráfico de droga, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os 12 detidos têm idades compreendidas entre 17 e 51 anos e são suspeitos de diversos tipos de crime, "nomeadamente seis por tráfico de estupefacientes, quatro por ocupação abusiva de residências e dois por posse de armas proibidas e munições", indicou o comissário André Teixeira, da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da PSP.

Em declarações à agência Lusa, o comissário da PSP referiu que a operação policial começou pelas 07h15 e terminou cerca das 09h30, nas freguesias do Areeiro, Penha de França e Beato, incidindo mais concretamente nos bairros Carlos Botelho, Portugal Novo e Quinta do Lavrado.

Além das detenções, a PSP apreendeu cocaína, heroína e "cerca de 1,5 quilogramas de produto suspeito de ser haxixe", informou o comissário André Teixeira, acrescentando que foram também apreendidos cerca de 20 mil euros, munições de diferentes calibres e outros objetos relacionados com a prática de atividades ilícitas, nomeadamente tráfico de droga.

"Todas as detenções foram potenciadas no âmbito do cumprimento de 15 mandados de busca domiciliárias e cinco mandados de busca não domiciliárias", afirmou o responsável da PSP.

Estes mandados foram emitidos na sequência da operação de prevenção criminal realizada no âmbito da lei das armas, em que a PSP recolheu, ao longo deste ano, um conjunto de informações que denotavam "uma incidência de crimes cometidos com arma de fogo nestes três locais", apontou.

O comissário da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da PSP adiantou que alguns dos detidos vão aguardar na sala de detenção e serão presentes na quarta-feira ao juiz de instrução criminal, previsivelmente os suspeitos de tráfico de droga, enquanto os restantes serão notificados para comparecer voluntariamente na instância local de pequena criminalidade.

A PSP desencadeou hoje de manhã uma operação especial nas freguesias lisboetas do Areeiro, Penha de França e Beato que visava diversos suspeitos de posse de armas de fogo usadas em atos criminosos.

A operação, que decorreu em articulação com a 11.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, envolveu 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias, com a intervenção das valências de investigação criminal, ordem pública, armas e explosivos e da Unidade Especial de Polícia.